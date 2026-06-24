GTA 6 : La version PS5 offre « la meilleure expérience » selon Sony

Clémence Usseglio Publié par Clémence Usseglio
le 24 juin 2026 à 14h52
D'après Sony, c'est la version PS5 de GTA 6 qui proposera « la meilleure expérience ».
GTA 6 : La version PS5 offre « la meilleure expérience » selon Sony

Alors que Grand Theft Auto VI est sur le point d'ouvrir ses précommandes, au moment où nous écrivons ces lignes, Sony/PlayStation a dévoilé de plus amples informations, déclarant ainsi que la version PS5 offrira « la meilleure expérience ».

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La « meilleure expérience » sur PS5 pour GTA 6

gta-6-jason

En effet, dans un récent article sur le site PlayStation Blog, Sony/PlayStation a déclaré que la version PS5 de GTA 6 offrira « la meilleure expérience » aux joueurs et aux joueuses

Grâce au partenariat étroit entre Sony Interactive Entertainment et Rockstar Games, la PS5 sera la meilleure plateforme pour jouer à Grand Theft Auto VI, tirant notamment parti des fonctionnalités immersives de la PS5 pour proposer une expérience solo poignante lorsque le jeu sortira le 19 novembre.

Sony a apporté de plus amples détails à ce sujet, en mettant en avant certaines fonctionnalités de sa dernière console ainsi que de sa manette.

Des détails sur la version PS5 de GTA 6

gta-6-lucia

Dans ce même article, Sony précise que la DualSense (manette de la PS5) réagira « à vos actions » et place « les bruits et sensations de l'histoire de Jason et Lucia directement dans la paume de vos mains ». D'ailleurs, plusieurs éléments de ladite manette seront utilisés : 

Les retours haptiques de la manette offrent des vibrations réactives, tandis que ses gâchettes adaptatives proposent une résistance dynamique. Le haut-parleur intégré à la manette ajoute une nouvelle dimension aux moments et interactions clés du jeu, avec des effets sonores améliorés par les retours haptiques.

En complément, les joueurs et les joueuses évoluant sur PS5 pourront profiter de « temps de chargement quasi instantanés » grâce à la vitesse du SSD de ladite console, en plus de la technologie Tempest 3D AudioTech : 

Grâce au Tempest 3D AudioTech, vous pouvez vous entourer du paysage sonore distinct de Leonida. Que ce soit dans les rues de Vice City ou lors des événements se déroulant à travers l'État, le positionnement audio hautement précis améliore votre perception, aidant à donner vie à ce monde comme jamais auparavant.

Rappelons, en guise de conclusion, que GTA 6 sort le 19 novembre 2026 sur diverses plateformes de jeu, à savoir sur PS5 et Xbox Series.

Clémence Usseglio

Clémence Usseglio (Clémence)

Considérant les jeux vidéo comme un véritable Art, j'aime toujours découvrir de nouvelles productions vidéoludiques, indépendantes ou AA/AAA, afin d'analyser leur gameplay, leur patte graphique,...

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