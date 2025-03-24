GTA 6 : L'absence d'une date de sortie est une menace pour l'industrie selon un analyste

Grand Theft Auto 6 est sans aucun doute le jeu le plus attendu de 2025, mais l'absence de date de sortie officielle pourrait avoir des conséquences désastreuses pour certains studios et éditeurs, affirme Ben Porter, analyste chez Newzoo.
L'incertitude autour de GTA 6 plonge l'industrie dans l'angoisse
Selon Ben Porter, interrogé par PC Gamer
, l'absence d'une date précise pour la sortie de GTA 6
génère une situation particulièrement stressante pour l'ensemble de l'industrie du jeu vidéo. En effet, le poids énorme du prochain titre de Rockstar Games oblige tous les autres studios à ajuster leurs calendriers en conséquence.
Si vous êtes une entreprise de jeux qui retient son souffle en attendant GTA 6 et qu'il se retrouve finalement retardé de trois, quatre, cinq, voire six mois, que faites-vous ?
Soit vous parvenez à profiter de ce vide immense laissé par GTA 6, soit vous devez étendre vos dépenses sur une demi-année supplémentaire. Je suis certain que cela va provoquer l'effondrement de certaines entreprises.
Une sortie qui pourrait autant sauver que condamner certains éditeurs
Bien que Porter reconnaisse l'optimisme d'entreprises comme Ubisoft, qui espèrent que la sortie de GTA 6
« revitalisera
» le marché du jeu vidéo, il reste sceptique sur l'idée que cette sortie sera entièrement positive pour tout le monde :
Tous les studios que nous rencontrons cherchent actuellement à éviter cet immense iceberg que représente GTA 6. Certains avancent leur sortie, d'autres repoussent leurs jeux. Si tout le monde cherche à se déplacer en urgence, comment peut-on croire que cela revitalisera l'industrie dans son ensemble ?
Un jeu tellement attendu qu'il étouffe toute l'industrie ?
Ce sentiment est partagé par Greg Rice, responsable des jeux indépendants chez PlayStation, qui exprimait récemment la crainte que GTA 6 « aspire tout l'espace
» disponible sur le marché, bien que selon lui, les jeux indépendants pourraient être épargnés
. Cette incertitude pousse de nombreux éditeurs à retarder l'annonce de leurs propres dates de sortie, attendant que Rockstar clarifie enfin son calendrier.
Même si Rockstar et son éditeur Take-Two Interactive assurent que le jeu sortira bien à l'automne 2025
, Strauss Zelnick, PDG de Take-Two, admet ne pas pouvoir exclure un éventuel report. La prudence est d'autant plus justifiée que tous les titres majeurs de Rockstar sur les dix dernières années ont systématiquement été repoussés.
Quelle que soit sa date de sortie finale, GTA 6 s'annonce déjà comme un succès commercial hors norme. Certaines prévisions évoquent même des ventes atteignant les 40 millions d'exemplaires
dès la première année. Sa sortie ultérieure sur PC garantira également un second cycle de ventes massif, assurant une longévité record à ce blockbuster annoncé.
L'industrie en alerte face au géant GTA 6
En attendant que Rockstar brise enfin le silence, l'industrie du jeu vidéo reste suspendue à la moindre annonce concernant GTA 6. La pression est immense pour les studios et éditeurs, qui doivent s'adapter rapidement à l'incertitude générée par la sortie la plus attendue de la décennie. Le sort de nombreux projets dépend désormais directement de la prochaine décision de Rockstar.
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