GTA 6 sera une « énorme opportunité » économique pour toute l'industrie du jeu vidéo, selon PlayStation

À l'approche de GTA 6, beaucoup de studios craignent d'être éclipsés, mais Greg Rice, responsable des jeux indépendants chez PlayStation, voit plutôt cette sortie comme une opportunité majeure capable de dynamiser l'ensemble du secteur vidéoludique.

Un boost économique sans précédent grâce à GTA 6

Greg Rice, responsable des jeux indépendants chez PlayStation

Un lancement qui inquiète certains développeurs, mais qui en rassure d'autres

« GTA 6 ne tuera pas les jeux indépendants »

Je suis convaincu à 100 % que GTA 6 va faire un carton monumental et vendre des millions d'exemplaires. Mais loin de nuire aux petits jeux, il va surtout ramener énormément de joueurs vers les consoles actuelles.

Un effet domino attendu sur les ventes de consoles

GTA 6, un phénomène au-delà de l'industrie AAA

L'attente autour dene cesse de grandir, et si sa date de sortie reste encore floue, une chose est sûre :. Selon Greg Rice, responsable des relations avec les développeurs indépendants chez PlayStation, l'arrivée de GTA 6 représente non seulement un événement majeur en termes de ventes directes, mais aussipour l'ensemble du marché du jeu vidéo.Si l'impact commercial d'un titre comme GTA 6 est indiscutable, certains développeurs craignent naturellement que son lancement ne monopolise totalement l'attention des joueurs.Pourtant, Greg Rice nuance cette appréhension en rappelant qu'un tel blockbuster ne se limite pas à éclipser les autres jeux : il attire également de nouveaux joueurs dans l'écosystème gaming, bénéficiant ainsi indirectement à d'autres titres.Greg Rice insiste sur le fait quevers les consoles actuelles :Rice ajoute que si GTA 6 sera la porte d'entrée vers la nouvelle génération pour beaucoup, une fois l'expérience Rockstar achevée, les joueurs pourraient bien chercher autre chose, se tournant alors naturellement vers les jeux indépendants ou d'autres titres plus confidentiels.L'effet de GTA 6 sur les ventes de consoles nouvelle génération est également anticipé par de nombreux acteurs du secteur, dont Strauss Zelnick, PDG de Take-Two. Ce dernier a récemment souligné que l'arrivée du jeu pourrait inciter massivement les joueurs encore hésitants à franchir le pas vers les plateformes actuelles (PS5 et Xbox Series X|S).en créant un réservoir élargi de joueurs potentiels, susceptibles ensuite de découvrir et consommer d'autres titres, notamment des jeux indépendants ou plus modestes.La sortie de GTA 6 s'annonce donc comme un véritable événement transversal, capable de booster toute l'industrie vidéoludique, des blockbusters AAA jusqu'aux jeux indépendants.Selon Rice, il est temps de cesser de voir les jeux majeurs comme des menaces pour les titres plus modestes, mais plutôt comme des tremplins vers une croissance globale du marché. Reste désormais à connaître la date de sortie officielle de GTA 6, que Rockstar continue d'entretenir comme l'un des plus grands secrets du secteur.