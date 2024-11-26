GTA 6 : L'une des théories les plus incroyables sur le jeu vient d'être démentie

Imaginée par la communauté à la suite de la diffusion de la toute première bande-annonce, une théorie liée aux trailers de Grand Theft Auto VI vient de tomber à l'eau. Explications.
Depuis la première vidéo de présentation de Grand Theft Auto VI
, les joueurs du monde entier attendent avec impatience l'arrivée du titre. Pour patienter, chacun imagine les fonctionnalités incluses dans le titre, son histoire ou encore les mods les plus délirants qui pourraient arriver par la suite. Mais dans la liste des nombreuses théories imaginées pour le jeu de Rockstar Games, une avait suscité l'espoir de la communauté.
Un lien entre le cycle lunaire de GTA Online et le lancement du 2e trailer de GTA 6 ?
En septembre 2023, Rockstar avait partagé une image promotionnelle de GTA Online
. Mais un détail avait retenu l'attention des plus curieux : la position de la lune en arrière-plan
. Celle-ci était en phase gibbeuse décroissante. Si la progression du cycle lunaire était anecdotique pour certains, d'autres ont commencé à comparer ce détail avec le vrai cycle lunaire. Les passionnés ont alors découvert que dans le monde réel, la lune avait atteint cette phase le 1er décembre 2023
.
Before yall say Im loosing it, last year there was a moon phase theory and it ended up being correct
byu/Fabrizerlo inGTA6
Or, c'est à cette date précise que Rockstar a partagé le premier trailer de présentation de Grand Theft Auto VI.
Il n'en fallait pas plus pour que les amateurs d'astronomie se mettent à calculer la date de publication de la vidéo suivante. L'engouement pour ce détail a d'ailleurs gagné en intérêt début novembre 2024, quand l'éditeur a partagé une nouvelle image promotionnelle de GTA Online, une nouvelle fois avec une lune en phase gibbeuse décroissante en fond.
En prenant en compte le cycle réel de la lune lors de la publication, les théoriciens ont alors annoncé que le deuxième trailer de GTA 6 devrait, en toute logique, être publié le 22 novembre 2024
. Mais le lendemain de la date fatidique, rien n'avait été partagé sur les réseaux sociaux. Si elle avait tous les éléments nécessaires pour être crédible, la théorie de la Lune appartient aujourd'hui au passé.
Il faut donc surveiller attentivement les autres annonces faites par Rockstar, et peut-être espérer une surprise lors de la cérémonie des Game Awards. Rappelons pour conclure que Grand Theft Auto VI devrait être disponible dans le courant de l'automne 2025 sur PS5 et Xbox Series.
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