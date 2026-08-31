GTA 6 est en réalité en développement depuis 2015

Le développement de Grand Theft Auto 6 fait l'objet de nombreuses rumeurs depuis des années. Rob Nelson, co-directeur de Rockstar North, vient de clarifier la situation en révélant que les premières idées du jeu remontent à 2015, bien avant la sortie de Red Dead Redemption 2.

Le développement de Grand Theft Auto VI est un véritable serpent de mer de l'industrie vidéoludique. Alors que les spéculations allaient bon train concernant le début effectif de la production de ce titre très attendu, Rob Nelson, co-directeur du studio Rockstar North, a récemment pris la parole lors d'une entrevue accordée au magazine Trois Couleurs. Il y révèle une information capitale : les fondations du jeu ont été posées dès l'année 2015.

Une transition progressive après Red Dead Redemption 2

Pendant longtemps, les rumeurs ont suggéré divers calendriers. En 2021, des bruits de couloir évoquaient un redémarrage complet du projet en 2020. L'année dernière, David O'Reilly, ancien artiste environnemental du studio, affirmait que le travail avait débuté en 2018, tandis que l'éditeur Take-Two Interactive pointait l'année 2020 pour le lancement de la production totale.

















La réalité est plus nuancée. Si l'idée germe depuis 2015, Rob Nelson précise que la majorité des équipes de développement n'a véritablement rejoint le projet qu'après la commercialisation de Red Dead Redemption 2 en 2018.

L'épineux problème de la pertinence culturelle

Créer un jeu sur une décennie pose un défi majeur, particulièrement pour une franchise réputée pour sa satire sociale mordante. La culture internet et les phénomènes de société évoluent à une vitesse fulgurante, rendant certaines références obsolètes en quelques mois. Rob Nelson explique ainsi la philosophie du studio face à cet obstacle temporel.

Nous développons sur des cycles très longs. Le jeu est en développement depuis 2015, l'idée a donc mûri pendant longtemps. Nous devons faire très attention aux idées que nous choisissons d'intégrer, car trouver notre angle d'approche peut prendre beaucoup de temps. Le temps que nous l'écrivions, que nous fassions le casting, que nous le tournions et que nous l'implémentions, cela pourrait avoir disparu, avoir changé ou être daté.

Le studio a donc cherché à intégrer des éléments capables de résister à l'épreuve du temps, en s'assurant qu'ils servent l'histoire racontée dans cette version moderne de Vice City et de l'État de Leonida, largement inspirés de la Floride. Il s'agit d'éviter l'écueil de la blague virale qui perd tout son sens une fois le titre publié.

Au-delà de son écriture, le titre promet d'être un monstre technique et ludique. Selon les informations partagées, la carte de ce nouvel opus serait trois fois plus vaste que l'espace jouable de Red Dead Redemption 2, offrant une diversité allant des zones sauvages de Leonida aux explorations sous-marines.

Dans tous les joueurs pourront découvrir cette aventure titanesque le 19 novembre prochain sur Xbox Series et PlayStation 5. Attention toutefois, le titre ne devrait pas dépasser les 30 FPS.