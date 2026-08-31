GTA 6 devait avoir 4 personnages jouables, mais Rockstar a fait marche-arrière

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 31 août 2026 à 14h18
Après le succès de Grand Theft Auto 5 et ses trois personnages jouables, Rockstar a sérieusement envisagé d'en proposer quatre pour GTA 6. Le studio a finalement fait machine arrière pour se concentrer sur le duo formé par Lucia et Jason.
GTA 6 devait avoir 4 personnages jouables, mais Rockstar a fait marche-arrière

L'une des décisions créatives les plus importantes prises par Rockstar pour GTA 5 était la présence de trois personnages jouables, et le studio a décidé de réduire ce nombre pour Grand Theft Auto VI, passant de trois à deux. Puisque les suites obéissent généralement à la règle du toujours plus grand, la progression logique aurait été d'ajouter encore plus de protagonistes au casting. Il s'avère que le studio a bel et bien envisagé cette option avant de faire marche arrière.

La peur de diluer l'expérience des joueurs

Lors d'un entretien accordé à IGN, le codirecteur du studio Rob Nelson a expliqué qu'un GTA avec quatre protagonistes était sur la table. Cependant, Rockstar a décidé de ne pas donner suite à cette idée en raison de craintes liées à la dispersion de l'attention des joueurs. Le studio souhaitait avant tout préserver l'attachement émotionnel.

Au fil du déroulement de l'histoire, nous sommes très soucieux d'essayer de faire en sorte que les joueurs passent suffisamment de temps avec chaque personnage.

Rob Nelson précise que l'équipe s'est longuement interrogée après le développement de l'opus précédent. Faut-il proposer plus de personnages ? Comment faire mieux que trois ? Est-ce le moment de passer à quatre ? La réponse s'est imposée d'elle-même : multiplier les héros risquait de diluer le temps de jeu accordé à chacun, et par conséquent, la connexion des joueurs avec ces derniers.

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Le choix d'une relation intime et complexe

Cette crainte de fragiliser le lien entre le joueur et l'avatar est ce qui a conduit Rockstar sur la voie des deux protagonistes. Le défi est alors devenu différent : comment faire en sorte que les joueurs s'attachent profondément à ce binôme.

L'alchimie est une chose notoirement difficile à créer dans n'importe quelle œuvre de divertissement. Soit les personnages et les acteurs qui les incarnent l'ont, soit ils ne l'ont pas.

Selon le codirecteur, toutes les personnes impliquées ont travaillé très dur sur cet aspect et l'équipe est convaincue d'avoir réussi son pari. Les réactions en interne montrent que Lucia et Jason fonctionnent parfaitement, aussi bien en tant qu'individus qu'en tant que couple. Les dernières séquences dévoilées confirment cette dynamique, montrant un partenariat parfois tendu entre deux criminels indissociables.

Miniature vidéo

Les deux personnages apparaissent comme des âmes sœurs dans l'illégalité, bien que leur compatibilité dans d'autres domaines de la vie dépende des choix du joueur.

Bien évidemment, Grand Theft Auto 6 ne se résume pas uniquement à ses deux protagonistes. Le titre proposera un monde trois fois plus vaste que celui de Red Dead Redemption 2, ainsi qu'une version plus nuancée du système d'honneur vu dans la dernière aventure western de Rockstar. 

Dans tous les cas, GTA 6 est attendu le 19 novembre, sur PS5 et Xbox Series, et devrait battre quelques records.

Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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