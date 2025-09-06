GTA 6 est comme « un nuage noir au-dessus de tout » qui fait fuir les autres jeux

Prévu pour mai 2026, GTA 6 est déjà considéré comme le plus gros lancement de l'histoire du jeu vidéo. Mais pour l'industrie, il est aussi un épouvantail marketing puisque certains studios n'osent même plus annoncer de date de sortie.
Après avoir découvert après de nombreuses années d'attente la date de sortie de GTA 6
, prévue pour le 26 mai 2026, de nombreux studios ont revu leur plan pour éviter sa concurrence. Dans une interview accordée à IGN
, Adam Lieb
, PDG de la plateforme marketing Gamesight, a comparé GTA 6 à « un nuage noir qui plane au-dessus de tout
». Selon lui, l'ombre du mastodonte de Rockstar pousse éditeurs et développeurs à revoir leur calendrier pour éviter de se faire écraser médiatiquement
.
Une sortie qui paralyse l'industrie
Le lancement de GTA 6 est attendu comme un séisme culturel et commercial
. Résultat, les studios deviennent prudents, voire frileux, au moment d'annoncer leurs propres dates et nombre d'entreprises vont éviter le face à face en snobant la période fin mai/début juin, voire plus. Adam Lieb explique que « GTA est ce nuage noir qui plane au-dessus de tout. Cela rend les gens plus hésitants à annoncer leurs sorties.
»
Il y a donc de grandes chances que très peu de jeux sortent entre mi-mai et mi-juin 2026
, la plupart des éditeurs préférant avancer leur calendrier au premier trimestre, ou de repousser à la deuxième moitié de 2026.
Un jeu qui concurrence tous les genres
L'influence de GTA 6 va bien au-delà du monde ouvert ou de l'action aventure. Avec les serveurs RP, les joueurs transforment GTA en simulateur social, jeu de course, shooter tactique ou même survival horror
. Au-delà de ça, il est même entré dans la culture populaire et tout le monde l'attend, notamment parce qu'il se fait désirer depuis près de 15 ans.
Il existe même un serveur RP d'horreur, ce qui fait que GTA se retrouve à concurrencer Silent Hill d'une certaine manière. La portée de ce jeu est tellement immense qu'il rivalise avec des genres auxquels on ne l'associerait pas naturellement.
Avec sa date fixée au 26 mai 2026
, GTA 6 impose son tempo. Et si un nouveau report devait intervenir malgré la confiance de Take-Two
, il est probable que de nombreux autres titres décalent encore leurs sorties pour éviter le rouleau compresseur Rockstar. Nous venons d'ailleurs de voir ce phénomène à plus petite échelle avec Hollow Knight: Silksong
, dont l'annonce de date avait poussé plusieurs indés à se repositionner
. Mais avec GTA 6, l'effet est global.
commentaire (1)
Je crois qu'on est pas prêt pour le désert de sorties qu'il y aura aux alentours de la sortie. Quel fou oserait sortir son jeu 1 semaine avant ou après ?