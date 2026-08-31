La sortie de GTA 6 pourrait faire perdre un milliard de dollars aux États-Unis

La sortie de GTA 6 s'annonce historique, au point de faire trembler l'économie américaine. Selon une récente étude, l'absentéisme massif prévu le jour du lancement pourrait coûter plus d'un milliard de dollars aux États-Unis. Un phénomène qui témoigne de l'attente démesurée autour du titre de Rockstar.

Le lancement de Grand Theft Auto VI ne sera pas seulement un événement culturel majeur, il pourrait également se transformer en un véritable choc économique. Alors que les joueurs du monde entier comptent les jours avant de pouvoir poser les mains sur le titre le plus attendu de la décennie, les entreprises américaines se préparent à une vague d'absentéisme sans précédent. Entre congés payés posés des mois à l'avance et fausses maladies de dernière minute, les fans sont prêts à tout pour ne pas manquer la sortie.

Un milliard de dollars de perte de productivité

Selon les travaux de José Montalvo, professeur d'économie à l'Université Pompeu Fabra (via El Output), l'impact de ce jour de lancement sur l'économie des États-Unis sera colossal. Son étude estime que le pays pourrait subir une perte dépassant le milliard de dollars, uniquement due à l'absence massive des travailleurs.

Les projections démographiques indiquent que ce sont principalement les jeunes hommes âgés de 18 à 30 ans qui manqueront à l'appel le jour J. Le secteur des technologies serait d'ailleurs le plus durement touché par ce phénomène sociétal inédit. Les experts prévoient une chute globale de la productivité du travail de l'ordre de 2 % sur cette seule journée, paralysant temporairement de nombreuses activités.

Un schéma qui se répète et s'amplifie

Ce n'est pas la première fois qu'une sortie de Rockstar Games bouscule le quotidien des entreprises américaines. Les données historiques montrent que lors de la commercialisation de GTA V, jusqu'à 6 % des jeunes adultes âgés de 18 à 35 ans vivant dans de grandes métropoles comme Los Angeles et New York avaient pris leur journée pour jouer. Avec une attente décuplée pour ce nouveau volet, les chiffres devraient logiquement exploser.

L'engouement est tel que les joueurs n'hésitent plus à sacrifier une journée de travail ou de cours pour s'immerger immédiatement dans le jeu.

















Des bénéfices colossaux pour l'éditeur

Si l'économie américaine risque de grincer des dents face à cette situation, l'éditeur Take-Two Interactive et ses actionnaires ont de quoi se réjouir grandement. Les prévisions de ventes sont tout simplement vertigineuses pour ce lancement. Les analystes estiment que le jeu est en bonne voie pour s'écouler à environ cinquante millions d'exemplaires dès son lancement, générant ainsi des recettes faramineuses avoisinant les 4,5 milliards de dollars. Une somme colossale qui compense très largement le milliard perdu par les entreprises américaines.

Dans tous les cas, le rendez-vous est donné pour le 19 novembre, et les États-Unis ne devraient pas être le seul pays à connaître une baisse d'activité.