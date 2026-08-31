Rockstar tient vraiment à rassurer les joueurs, GTA 6 honorera sa date de sortie

Après plusieurs reports qui ont mis les nerfs des joueurs à rude épreuve, Rockstar Games prend la parole pour rassurer sa communauté, encore une fois. Rob Nelson, co-directeur de Rockstar North, affirme avec certitude que Grand Theft Auto 6 sortira bien à la date prévue, balayant ainsi les dernières craintes.

L'attente autour du prochain volet de la saga phare de Rockstar Games n'a jamais été aussi intense. Alors que le jeu a subi plusieurs décalages, passant d'une fenêtre de sortie initiale en 2025 à mai 2026, pour finalement se fixer au 19 novembre, la méfiance s'est naturellement installée au sein de la communauté, notamment face au mutisme de Rockstar jusqu'à la semaine dernière. La présentation approfondie diffusée sur Netflix a permis de rassurer quant à l'ambition technique de Grand Theft Auto VI. Et dans la foulée, Rockstar a tenu à confirmer, une nouvelle fois, la date de sortie.

Une date de sortie définitivement gravée dans le marbre

Rob Nelson, co-directeur de Rockstar North et figure centrale du développement, a profité d'une entrevue accordée au magazine japonais Famitsu pour clarifier la situation. Interrogé sur la possibilité d'un énième report, le dirigeant a préféré en rire, balayant d'un revers de la main toute éventualité d'un nouveau retard pour le 19 novembre. Selon les traductions, son message est sans équivoque.

Je serais ravi si vous vous sentez confiants quant à la qualité. Et oui, il sortira définitivement à l'heure.

Cette déclaration fait écho aux propos tenus précédemment par Strauss Zelnick, le directeur général de Take-Two Interactive. L'éditeur a maintenu une position ferme lors de ses derniers bilans financiers, réitérant sa confiance absolue dans cette fenêtre de lancement automnale. Les craintes liées à la qualité globale de l'expérience, qui avaient émergé suite au manque de séquences de jeu inédites, semblent désormais appartenir au passé. Le seul point noir étant la limite des 30 FPS à la sortie.

















Un développement complexe mais maîtrisé

Au-delà de la simple question du calendrier, Rob Nelson s'est également exprimé sur l'état actuel de la production. Le dirigeant n'a pas caché son enthousiasme face au travail accompli par ses équipes, soulignant la richesse et la profondeur des mécaniques de jeu qui animeront les rues de Vice City.

La conception est très complexe, avec divers systèmes fonctionnant ensemble, et je suis très fier de l'effort de collaboration de l'équipe de développement pour la créer. Je suis très satisfait, mais nous travaillons actuellement tous les jours pour l'affiner davantage et fournir un fonctionnement stable et fluide.

Ces propos confirment que le studio est actuellement dans une phase cruciale d'optimisation. L'objectif est de garantir une expérience irréprochable dès le premier jour, une nécessité absolue compte tenu des attentes démesurées qui pèsent sur les épaules des développeurs.

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Rendez-vous donc le 19 novembre sur PS5 et Xbox Series pour la sortie de GTA 6. La version PC n'a pas encore été évoquée, mais n'est pas attendue avant plusieurs mois.