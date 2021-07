GTA 6 en est toujours au début de son développement, ne l'attendez pas avant plusieurs années

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



est, sans contestation possible, l'un des jeux les plus attendus de ces prochaines années. Pourtant,, qui ne l'a jamais mentionné, même si quelques allusions y ont été faites.De ce fait, les rumeurs sont nombreuses, certaines plausibles, selon le contenu ou la source, d'autres beaucoup moins, puisque certains veulent utiliser la hype et le potentiel de la licence pour se mettre en avant. Dernièrement,, qui est très stable jusqu'en 2023-2024, date à laquelle le jeu pourrait être révélé en grande pompe. Notez cependant que celui-ci date de mi-2020 et a donc pu être modifié depuis.D'ailleurs, le très bien informé Jason Schreier qui avait à l'époque rapporté les premières informations sur l'était de GTA VI , a confirmé les dires de Tom Henderson sur la fenêtre de lancement. Actuellement, le prochain opus de la saga n'en est qu'au début de son développement et. 2024, 2025 voire plus tard, cela va essentiellement dépendre du déroulement du développement, mais aussi de la situation sanitaire. Si elle venait à se dégrader de nouveau, du retard pourrait être pris. Qui plus est, suite aux polémiques liées à la sortie de Red Dead Redemption 2, Rockstar souhaite éviter le crunch.Pour ce qui est des rumeurs sur GTA 6 en général,, quitte à offrir une carte moins grande lors de sa sortie.