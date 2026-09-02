GTA 6 confirme l'un des changements les plus importants, les joueurs seront aux anges

Après 25 ans de tradition, Rockstar Games s'apprête à bouleverser les habitudes des joueurs. Fini le martèlement frénétique des touches pour échapper à la police. Grand Theft Auto 6 adopte enfin des standards modernes pour sa maniabilité, marquant la fin d'une époque.

À quelques semaines de la sortie tant attendue de Grand Theft Auto VI, prévue pour le 19 novembre, les informations continuent de filtrer. Plusieurs créateurs de contenu triés sur le volet ont pu découvrir le jeu en avant-première, juste avant la diffusion de la présentation sur Netflix et YouTube. Parmi ces chanceux, le vidéaste italien MikeShowSha a partagé un détail qui semble mineur, mais qui va fondamentalement changer notre façon de parcourir les rues de Leonida.

La fin d'une tradition vieille de 25 ans

Depuis plus de deux décennies, la franchise de Rockstar Games impose une mécanique bien spécifique pour faire courir ses protagonistes. Que ce soit dans les ruelles sombres de Liberty City ou sous le soleil de Los Santos, il fallait tapoter frénétiquement le bouton d'action principal (X/A). Plus vous appuyiez vite, plus votre personnage sprintait rapidement. Cette habitude a usé les manettes et les pouces de millions de passionnés à travers le monde.

















Cependant, cette ère est officiellement révolue. GTA 6 abandonne le mythique martèlement de touche pour s'aligner sur les standards actuels de l'industrie vidéoludique. Désormais, le sprint s'activera d'une simple pression sur le joystick gauche, communément appelé L3.

Un choix tourné vers l'accessibilité et le confort

Si les adeptes de jeux de tir à la première personne y verront une évidence absolue, il s'agit d'une véritable révolution pour les puristes de Grand Theft Auto. Bien qu'il fût possible de modifier les commandes dans le cinquième épisode, ce changement s'appliquera ici par défaut dès le lancement de l'aventure.

Une modification bienvenue pour la mémoire musculaire, car toute autre configuration qu'une pression sur le stick analogique semble étrange aujourd'hui.

Cette évolution s'inscrit dans une volonté claire de rendre les déplacements plus fluides et l'expérience globale plus accessible. Fini l'agacement de devoir sacrifier le contrôle de la caméra pour courir à pleine vitesse. Rockstar Games semble avoir compris que cette ancienne méthode était devenue un vestige du passé, souvent considérée comme la fonctionnalité la moins intuitive de la série.

D'autres informations ont déjà été révélées, notamment sur la taille de la carte ou encore sur le fait que le titre souhaite nous proposer une immersion sans pareille. Malheureusement, au lancement il faudra se contenter des 30 FPS sur consoles. Rendez-vous le 19 novembre, pour la sortie de GTA 6 sur PS5 et Xbox Series.