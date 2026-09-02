La présentation de GTA 6 sur Netflix a battu des records

L'exclusivité temporaire de la présentation de Grand Theft Auto 6 sur Netflix a créé un véritable séisme. Avec plus de trente millions de spectateurs en quelques jours, cet événement inédit redéfinit la manière dont les géants du jeu vidéo annoncent leurs futurs titres.

Les joueurs du monde entier attendent de retourner à Vice City dans Grand Theft Auto VI depuis la présentation, à la suite du pari audacieux tenté par Rockstar en confiant la diffusion d'un aperçu prolongé à Netflix. Ce choix, initialement perçu comme surprenant pour une exclusivité de seulement quelques heures, s'est révélé être un coup de maître monumental, notamment pour la plateforme de streaming.

Un succès historique pour Netflix

Diffusée à partir du 27 août, cette présentation inédite de près d'une demi-heure s'est concentrée sur l'histoire de Jason et Lucia, en présentant des éléments de gameplay. L'afflux massif de curieux a même provoqué une panne temporaire des serveurs de Netflix. Selon les chiffres officiels, la vidéo a cumulé 31,1 millions de vues en seulement quatre jours, se hissant à la première place des contenus anglophones dans 87 des 93 pays suivis par l'entreprise.

















Ce score vertigineux relègue presque au second plan les performances de YouTube, où la même vidéo n'a péniblement atteint que 17 millions de vues depuis sa mise en ligne. Netflix n'a pas manqué de célébrer cette victoire en soulignant que toutes les images diffusées avaient été capturées exclusivement sur PlayStation 5, offrant ainsi le regard le plus approfondi à ce jour sur la suite très attendue de la franchise.

Vers un nouveau modèle pour l'industrie ?

Ce partenariat lucratif soulève de nombreuses questions sur l'avenir des annonces dans le secteur vidéoludique. Si les termes financiers de l'accord entre Take-Two et Netflix restent secrets, l'ampleur de ce succès pourrait donner des idées à d'autres éditeurs majeurs.

Le jeu vidéo est désormais un média grand public et cette exclusivité montre à quoi cela ressemble concrètement.

Il n'est pas impossible d'imaginer, dans un futur proche, des acteurs comme Microsoft réserver la primeur des annonces de Call of Duty à des plateformes similaires, ou Sony opter pour des fenêtres d'exclusivité lors de ses événements State of Play.

La présentation de Grand Theft Auto 6 était un phénomène unique, mais elle vient peut-être de tracer la voie d'une nouvelle norme où les géants du streaming s'arrachent les révélations des jeux les plus attendus. Il est possible que les prochaines grandes conférences soient également diffusées sur les plateformes de streaming, pour toucher encore plus de monde. Une affaire à suivre.

En attendant, GTA 6 sortira le 19 novembre, sur PS5 et Xbox Series.