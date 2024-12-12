GTA 6 absent de la liste des titres les plus attendus de 2025 sur PlayStation 5 ?

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 12 décembre 2024 à 11h06
Pour célébrer la fin de l'année 2024 et le passage à 2025, Sony a sorti une vidéo promotionnelle dévoilant les multiples sorties à venir. Mais GTA 6 ne figure pas dans cette sélection. Faut-il craindre un report ?
GTA 6 absent de la liste des titres les plus attendus de 2025 sur PlayStation 5 ?
Le mois de décembre est le mois des bilans mais aussi des bonnes résolutions. Pour les joueurs, il est associé à deux éléments marquants : le bilan de l'année écoulée sur leur console de prédilection et le calendrier des sorties pour l'année à venir. Chez Sony, ces deux incontournables sont désormais accessibles à tous. En effet, depuis peu, vous pouvez obtenir votre bilan personnalisé de l'année 2024.

Puis, le 10 décembre 2024, Sony a mis en ligne sur la chaîne YouTube de PlayStation une vidéo présentant les jeux qui sortiront sur PlayStation 5 l'an prochain. Ceux-ci peuvent avoir une date de sortie définitive ou une fenêtre de sortie annoncée dans le courant de l'année 2025. Mais un détail n'a pas manqué de choquer les joueurs : l'absence de Grand Theft Auto VI.

GTA 6 manque à l'appel dans la vidéo de PlayStation, mais il n'est pas retardé

Dans cette bande-annonce de 2 minutes, il est possible d'apercevoir des jeux très attendus comme Ghost of Yotei, Death Stranding 2: On the Beach, Little Nightmares IIIBorderlands 4 ou encore Monster Hunter Wilds. Cependant, le jeu considéré comme le bien culturel le plus attendu de la décennie n'est pas présenté dans la vidéo. Mais que les joueurs se rassurent : cet oubli ne signifie pas que Grand Theft Auto VI ne sortira pas sur PlayStation 5 ou qu'il est reporté. 

Miniature vidéo

En effet, ce petit calendrier animé se concentre principalement sur certaines exclusivités temporaires de la console et sur les sorties du premier semestre. Par exemple, Sid Meier's Civilization VII, Assassin's Creed Shadows, Like a Dragon: Pirate Yakuza in Hawaii et Monster Hunter Wilds sont 4 titres qui sortiront en février 2025 (respectivement les 11, 14, 21 et 28 février). De fait, Sony a préféré mettre en avant les jeux dont les dates sont connues et qui sortiront avant l'été. 

Mais si vous attendez GTA 6, soyez rassurés. Il est toujours prévu sur PlayStation 5, avec une date de sortie annoncée pour l'automne 2025 à l'heure où ces lignes sont écrites.
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

Niveau 35 Classe : Aléatoire (même le MJ a des doutes) Équipement : Un clavier, de la passion, une gourde et des crêpes Objectif : Vivre le meilleur des RPG (Rédiger et Partager avec GAMEWAVE)

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