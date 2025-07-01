Grand Theft Auto VI pourrait intégrer cette fonctionnalité qui manquait dans GTA V

En analysant les images des bandes-annonces des différents jeux de Rockstar, des utilisateurs de Reddit suggèrent qu'un détail emblématique de Red Dead Redemption 2 serait potentiellement présent dans GTA 6.
En attendant la sortie de Grand Theft Auto VI
, les internautes multiplient les théories, les hypothèses et les souhaits concernant le jeu le plus attendu de 2026
. Pour cela, ils n'hésitent pas à observer en détail tout ce qui avait été intégré ou qui manquait à son prédécesseur. Or, plusieurs utilisateurs de Reddit ont noté que dans les bandes-annonces de GTA V, Franklin était montré tenant son arme d'une seule main.
Pourtant, dans le jeu, il n'utilise jamais son pistolet de cette manière. En parallèle, cette image de Franklin a été comparée à un autre plan, tiré cette fois-ci du trailer de Grand Theft Auto VI
où l'on peut voir Jason en train de braquer une supérette. Mais un détail a capté l'attention des spectateurs : il tient son pistolet d'une seule main pour menacer son interlocuteur.
Cependant, ce petit détail a suffi pour supposer que les tirs à une main allaient arriver dans GTA 6.
Le tir à une main absent de GTA 5 mais présent dans GTA 6 ?
Même s'il était bien montré dans les trailers de GTA 5, le tir à une main n'a jamais été intégré dans le titre
, et ce même lors de ses sorties sur PC en version améliorée, sur PS5 ou sur consoles Xbox Series. Toutefois, pouvoir tirer d'une seule main était possible dans Red Dead Redemption 2
, sorti 5 ans plus tard. L'espoir a donc gagné plusieurs fidèles de la franchise qui espèrent pouvoir imiter les héros vus dans les films en éliminant les menaces d'une seule main.
Do you think NOW we'll get 1 hand shooting?
byu/Kamil210s inGTA6
Cependant, plusieurs utilisateurs ont émis quelques réticences dans les commentaires du post en question. Ils rappellent que les trailers, aussi bien ceux de GTA 5 que de GTA 6, sont tirés d'anciennes versions
de leurs jeux respectifs. Des remaniements et des changements dans le développement ont pu survenir, ce qui peut impacter les possibilités offertes aux personnages.
Une option qui ne serait pas en adéquation avec le passé de Jason ?
De plus, d'autres internautes précisent que Jason est un ancien militaire. Or, ceux-ci apprennent rapidement que le tir à une main est la méthode la moins adaptée pour atteindre une cible
, qu'elle soit fixe ou en mouvement. Malgré tout, la présence d'une telle posture dans les images promotionnelles peut supposer le contraire. Il ne reste plus qu'à attendre la sortie du jeu pour découvrir si le tir à une main de Red Dead Redemption 2 sera repris dans Grand Theft Auto VI.
Rappelons que le jeu de Rockstar Games sortira le 26 mai 2026 sur PS5 et consoles Xbox Series.
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