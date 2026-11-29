Avec des estimations pointant à 53 millions de copies écoulées en une semaine, GTA 6 pulvérise les records. Le titre de Rockstar Games dépasse déjà des monuments comme Pokémon et Cyberpunk 2077, s'imposant comme le treizième jeu le plus vendu de tous les temps.

Le lancement de Grand Theft Auto VI restera gravé dans l'histoire de l'industrie vidéoludique. Alors qu'il s'imposait déjà comme le titre le plus attendu de la décennie et qu'il culmine au sommet de Metacritic en tant que jeu le mieux noté de tous les temps, les performances commerciales suivent une trajectoire tout aussi spectaculaire. Lors de sa sortie, Rockstar Games avait confirmé un chiffre ahurissant de 32,5 millions d'unités écoulées. Mais l'engouement ne s'est pas arrêté là.

Une ascension fulgurante dans le classement mondial

Selon les analyses partagées par Rhys Elliott, directeur de l'analyse de marché chez Alinea Analytics, les nouvelles estimations propulsent le titre à des sommets inédits. En l'espace d'une seule semaine d'exploitation, GTA 6 aurait atteint le cap monumental des 53 millions de copies vendues, générant au passage des revenus colossaux estimés à 4,7 milliards de dollars. Si ces données se confirment, le jeu s'installe confortablement à la treizième place des œuvres vidéoludiques les plus vendues de l'histoire.

Cette performance exceptionnelle lui permet de détrôner des géants incontestés. Il surpasse ainsi Animal Crossing: New Horizons, Cyberpunk 2077, la franchise Les Sims, et même la première génération des jeux Pokémon qui cumulait pourtant plus de 47 millions de ventes avec les versions Rouge, Bleu et Jaune. De plus, ce chiffre de 53 millions le place au-dessus de n'importe quel épisode de la franchise Call of Duty.

















La domination de la PS5 et l'engagement massif des joueurs

Les statistiques dévoilées par l'analyste mettent également en lumière la répartition des ventes entre les plateformes de salon. Sur les 53 millions d'acheteurs, la console de Sony s'arroge la part du lion. La version PlayStation 5 représenterait environ 40 millions d'unités, laissant la Xbox Series X et S avec 13 millions de copies, soit un peu moins d'un quart des ventes totales.

Des temps de jeu vertigineux

L'engagement de la communauté est tout aussi impressionnant. L'analyse révèle que 7 millions de personnes ont déjà accumulé plus de cinquante heures de jeu. Plus vertigineux encore, environ 250 000 joueurs auraient déjà franchi la barre des cent heures d'exploration dans les rues de Leonida. À titre de comparaison, au moment de la publication de ces données, le jeu n'était disponible en Nouvelle-Zélande que depuis 219 heures.

Le marché PC en ligne de mire

Aussi impressionnants que soient ces résultats, ils ne reflètent qu'une partie du potentiel commercial de l'œuvre. Il est crucial de rappeler que la version PC n'a pas encore été commercialisée. Lorsque cette édition verra le jour, les ventes connaîtront inévitablement une nouvelle explosion, portée par les joueurs sur ordinateur et par ceux qui n'hésiteront pas à acheter le titre une seconde fois pour profiter de performances techniques supérieures.

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Le treizième jeu le plus vendu de tous les temps n'a pas fini de gravir les échelons et semble bien parti pour intégrer rapidement le 10, puis viser plus haut, avec un top 5, composé, entre autres, de Grand Theft Auto V (deuxième) et Red Dead Redemption 2 (troisième).

GTA 6 est disponible sur PS5 et Xbox Series. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver nos guides GTA 6 pour vous aider dans votre progression, notamment comment désactiver les traceurs GPS des véhicules volés.