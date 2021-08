Take-Two Interactive demande le retrait de plusieurs mods GTA 5

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Lorsqu'il s'agit de faire le ménage sur la toile, la maison mère de, à savoir, n'hésite pas à faire le nécessaire. Certains sites profitent en effet de la notoriété de son titre phare qui n'est autre quepour proposer plusieurs mods. Si certains sont entièrement gratuits et offrent du contenu plutôt amusant, d'autres n'hésitent pas à faire payer les joueurs.Récemment, l'équipe dea dû informer les utilisateurs du site via une publication que plusieurs mods ont été retirés suite à des(loi des États-Unis sur les droits d'auteur). Parmi eux, des mods bien connus qui permettaient aux joueurs de se retrouver plongés au milieu de Vice City et Liberty City. Toujours selon le site, la demande de retrait des mods concernait en particulier « les lieux, villes, voitures et personnages des anciens titres de Rockstar Games ».Un peu plus tôt cette année, des projets de ce que nous pourrions qualifier de remakes concernant GTA 3 et Vice City ont connu le même sort et ont été retirés de GitHub dans des circonstances similaires. Si nous ne connaissons pas véritablement la raison,Il y a quelques jours, la maison mère de la firme étoilée dévoilait via son bilan financier que 3 remakes ou remasters étaient en préparation . Bien que nous ne connaissions pas l'identité des titres, nous pouvons supposer qu'un des jeux de la licence de GTA est dans les cartons. Par ailleurs, toujours dans le cadre de l'appel aux investisseurs, le PDGavait déclaré que sa société était tout de même assez souple quant à la parution des milliers de mods qui sont disponibles sur le net. En revanche, lorsqu'il est question d'argent, l'entreprise n'hésite pas à faire valoir ses droits.