Take-Two Interactive travaille sur 3 nouveaux remasters

La remasterisation a toujours fait partie de notre stratégie. Nous avons agi différemment de la concurrence. Nous ne nous contentons pas de porter des titres, nous prenons le temps de faire le meilleur travail possible pour que le titre soit différent pour la nouvelle version, pour la nouvelle technologie sur laquelle nous le lançons.

Lors de la présentation des résultats financiers depour ce premier trimestre de l'exercice 2022 , des indications ont révélé certaines informations intéressantes.. En revanche, l'identité de ces jeux n'a pas été révélée par la société, et les spéculations vont bon train.Ce choix n'est pas vraiment étonnant puisque, avait plusieurs fois émis le souhait de vouloir sortir des remasters pour le plus grand plaisir des joueurs. Dans ses déclarations lors de la publication du bilan financier de décembre 2020, il avait laissé entendre que Rockstar Games pourrait bel et bien en sortir . Par ailleurs, il avait également déclaré que même si les remakes et remasters ne constituaient pas une part importante dans l'entreprise, ils font en revanche partie de la stratégie globale de marketing et de développement de la société. À l'époque, il avait déclaré ceci :Désormais, il ne reste plus qu'à savoir quels jeux bénéficieront d'un remaster, même si tous les yeux sont rivés sur le second opus ayant malheureusement été annulé au profit d'autres jeux. Par ailleurs, les amateurs deespèrent aussi voir revivreou encorePour rappel, Mafia fait partie des heureux élus et a déjà eu le droit à son lifting avec la sortie de Mafia Trilogy , comprenant le remaster de Mafia premier du nom, qui avait profité d'une refonte complète, ainsi que des remasters de Mafia 2 et 3.