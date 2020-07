Rockstar : Un triple A VR en monde ouvert arrive

Rockstar pourrait s'introduire encore un peu plus sur le marché de la VR avec le développement d'un nouveau jeu, un triple A en monde ouvert.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

. Après L.A. Noire : The VR Case Files, disponible sur PC et PS4, développé en partie par le studio australien Video Games Deluxe, un autre jeu Rockstar va être développé par la même firme.Si les informations sont pour le moment assez minces,, comme l'indique une publication sur LinkedIn . De ce fait, nombreux sont les joueurs à espérer un Red Dead Redemption ou un GTA, que ce soit un spin-off ou non. La mention « nouveau projet » n'est pas totalement claire, nous ne savons pas encore s'il s'agit d'une adaptation d'un jeu existant, ou la création d'un titre inédit, Rockstar pourrait nous surprendre. Néanmoins,, étant donné que le titre est disponible sur la quasi-totalité des plateformes, et le sera même sur PS5 et Xbox Series X, voire dans les voitures Tesla, comme le souhaite Elon Musk En attendant de plus amples informations, lorsque nous voyons ce qu'a réussi à faire Valve avec Half-Life: Alyx , il est probable que Rockstar et Video Games Deluxe souhaitent relever le défi un proposant un jeu aussi qualitatif. De bon augure donc pour les amateurs de la plateforme, qui ne cessent de voir des améliorations des jeux VR ces derniers mois.