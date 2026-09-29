Rockstar anéantit le rêve d'un GTA 5 sur Switch

Un moddeur ambitieux tentait de porter officieusement Grand Theft Auto 5 sur Nintendo Switch grâce au code source volé. Take-Two Interactive est intervenu pour stopper le projet, qui était proche de sa sortie, forçant le créateur à tout abandonner tout en évitant un procès.

Le rêve d'emporter Los Santos partout avec soi sur la console hybride de Nintendo vient de s'effondrer. Alors que les joueurs du monde entier patientent fébrilement jusqu'à la sortie de Grand Theft Auto 6, certains passionnés ont décidé de prendre les choses en main. C'est le cas du studio indépendant autoproclamé Paralympics Productions, dirigé par un moddeur répondant au pseudonyme de Mojso. Depuis plusieurs mois, ce dernier travaillait d'arrache-pied sur un portage non officiel de Grand Theft Auto V destiné à la Nintendo Switch, utilisant pour cela le code source du jeu ayant fuité sur la toile.

Une annulation inévitable face aux nouvelles règles de Rockstar

Le projet avait été dévoilé au grand jour en août dernier sur les réseaux sociaux, suscitant la curiosité de nombreux amateurs de prouesses techniques. Cependant, le silence radio qui a suivi n'était pas anodin. Plus tôt ce mois-ci, Rockstar Games a mis à jour ses directives concernant la création de mods, resserrant considérablement la vis. Les nouvelles règles sont sans équivoque concernant l'exportation des titres du studio vers des supports non approuvés.

Ne modifiez pas nos jeux pour les faire fonctionner sur des consoles, des appareils matériels ou d'autres plateformes sur lesquels ils n'ont pas été officiellement publiés par Rockstar Games.

C'est donc sans grande surprise que la maison mère de Rockstar, Take-Two Interactive, a fini par repérer cette initiative illicite. Face à la pression juridique évidente, le couperet est tombé.









La clémence de Take-Two Interactive

Dans un récent message publié en ligne, Mojso a officialisé l'arrêt définitif de ses travaux, fixant la fermeture de son studio au 3 octobre. Le créateur a tenu à remercier sa communauté tout en s'excusant de ne pas pouvoir aller au bout de sa démarche. Le portage devait d'ailleurs voir le jour de manière imminente.

Je suis reconnaissant de la clémence de Take-Two, c'est donc la fin définitive.

Il semblerait en effet que l'éditeur américain ait opté pour une simple mise en demeure accompagnée d'une ordonnance de retrait, évitant ainsi au moddeur un procès potentiellement ruineux. Mojso se montre d'ailleurs très lucide sur sa situation, admettant qu'il n'aurait eu aucune chance devant un tribunal. Il précise que Rockstar disposait d'un dossier solide et qu'il savait pertinemment dans quoi il s'engageait en manipulant des données confidentielles.

Un avenir sombre pour les portages amateurs

Cet événement marque un coup d'arrêt brutal pour la scène du modding autour des fuites de Rockstar. Mojso a confirmé qu'il ne publierait rien de nouveau et qu'il se retirait définitivement du milieu. Ce n'est pourtant pas la première fois que la communauté tente de faire tourner le célèbre jeu d'action sur la console de Nintendo. Dès les premières fuites du code source en 2024, des bidouilleurs avaient réussi à lancer le titre, bien que de manière instable.

Avec le durcissement de la politique de Rockstar Games, il est fort probable que ce genre d'initiative disparaisse complètement. Les amateurs de la franchise devront donc se contenter des versions officielles, et attendre la sortie de GTA 6 sur PS5 et Xbox Series, le 19 novembre.