GTA Online va enfin avoir un serveur RP géré et soutenu par Rockstar

Si vous êtes amateur de roleplay dans GTA Online, alors cette nouvelle devrait plus plaire. Rockstar vient de confirmer le lancement d'une nouvelle version de l'un des serveurs RP les plus populaires, accessible depuis son launcher.

Le mode multijoueur de Grand Theft Auto V, alias GTA Online, est encore aujourd'hui l'un des plus appréciés par la communauté. Via les serveurs dédiés au roleplay, chacun peut imaginer sa vie de rêve dans les rues de Los Santos. Mais jusqu'à présent, le RP n'était pas la préoccupation de Rockstar, laissant la communauté gérer cet aspect.

Cependant, le studio a observé ce que ces passionnés ont imaginé pour GTA Online et pour Red Dead Redemption Online. Voyant l'engouement des joueurs et afin de les faire patienter jusqu'à l'arrivée de l'équivalent pour Grand Theft Auto VI, Rockstar entame une nouvelle ère pour l'un des serveurs RP les plus appréciés.

nopixel V, le premier serveur RP officiel de GTA Online

Dans une publication partagée sur X, le studio a annoncé le lancement prochain de la bêta fermée de nopixel V, une évolution du serveur RP nopixel. Bien connu au sein de la communauté, il s'est imposé comme une référence dans GTA Online. Mais désormais, il proposera des évolutions notables car il est géré par les équipes de Rockstar.

Introducing @nopixel V



Learn more about the next evolution of GTAV Roleplay, then tune in beginning on September 8 to watch the nopixel community kick off its latest adventures and earn up to GTA$1.5M and more with @Twitch Drops: https://t.co/8Ec4MAXSQn pic.twitter.com/9PktZCWFeB — Rockstar Games (@RockstarGames) September 1, 2026

Tout d'abord, l'outil de création de personnage a été transformé afin d'offrir de nouvelles options de personnalisation. Du côté de la carte de Los Santos, d'autres changements sont à noter avec les débuts d'un nouvel hôtel-casino, des portions enrichies et la refonte du quartier de Cypress Flats.

Enfin, nopixel V proposera de nouvelles manières de gagner de l'argent (que vous soyez honnête ou hors-la-loi) et une immersion renforcée avec davantage d'activité dans les rues, des piétons plus réactifs...

Une bêta limitée pour le moment, mais des Twitch drops prévus pour tous

La bêta de nopixel V sera lancée le 8 septembre 2026, mais tous les joueurs ne pourront pas en profiter. Le nouveau serveur RP de GTA Online ne sera accessible qu'aux joueurs invités dans un premier temps et via le launcher de Rockstar Games. Par la suite, le serveur sera ouvert à un plus grand nombre d'utilisateurs.

Malgré tout, celles et ceux qui ne peuvent encore profiter de nopixel V pourront faire le plein de cadeaux. Le même jour, une campagne de Twitch drops dédiée à GTA Online débutera et restera active jusqu'au 30 septembre prochain. En regardant vos streamers préférés jouer, vous pourrez débloquer des récompenses inédites, notamment de l'argent (jusqu'à 1 500 000 GTA$) et la tenue Burger Shot Tracksuit.