Depuis le 19 novembre, tous les regards semblent tournés vers GTA 6. Mais dans les faits, les joueurs PC restent très attachés à Grand Theft Auto V et les données SteamDB indiquent que le nombre de connexions simultanées augmente.

Le lancement plus qu'attendu de Grand Theft Auto VI a poussé des millions de joueurs à mettre de côté leurs titres fétiches pour découvrir le dernier-né de Rockstar. Au vu de l'engouement autour du jeu, beaucoup pensaient que Grand Theft Auto V et GTA Online allaient voir leur nombre de joueurs quotidiens descendre en flèche. Pourtant, SteamDB révèle que le phénomène inverse est en train de se produire.

Un pic de connexions inattendu pour la version PC de Grand Theft Auto V

Lors des dernières 24 heures, la version améliorée de Grand Theft Auto V a enregistré son record de connexions simultanées. Le pic est d'ailleurs en cours au moment où ces lignes sont rédigées avec 93 723 joueurs qui parcourent les rues de Los Santos. Le chiffre augmente progressivement au fil des heures, même si le titre n'a jamais réellement perdu en popularité.

Avant le 19 novembre 2026, la version améliorée de GTA 5 réunissait en pointe entre 60 000 et 80 000 joueurs par jour. Mais ce bond en l'espace de 24 heures indique que l'engouement des joueurs est toujours bien présent et qu'ils sont certainement nombreux à guetter l'annonce du portage PC de Grand Theft Auto VI. Rappelons que ce dernier n'a pas encore été annoncé par Rockstar.

Plusieurs facteurs qui expliquent cet engouement

L'intérêt pour la version PC s'explique à la fois par la vaste campagne marketing autour de la franchise, mais aussi par les avantages de ce support. Plus régulièrement en promotion que les versions consoles, la version améliorée de GTA 5 offre un vaste contenu à explorer, la possibilité de jouer à GTA Online ou d'installer des mods. De plus, la hausse du prix des composants fait que de nombreux joueurs ont renoncé à acheter une console de salon.

Tous ces éléments font que les joueurs PC préfèrent rester sur le cinquième opus plutôt que de rejoindre le reste du monde sur GTA 6. Désormais, il faut donc attendre une annonce officielle de Rockstar et croiser les doigts pour que Jason et Lucia arrivent (le plus rapidement possible) sur PC.