Le créateur de Grand Theft Auto ne craint plus les comparaisons

Le cofondateur de Rockstar Games, Dan Houser, s'est confié sur la pression entourant la création des jeux Grand Theft Auto. Aujourd'hui à la tête d'Absurd Ventures, il aborde sereinement les inévitables comparaisons avec son ancienne franchise culte.

Dan Houser, figure emblématique et ancien scénariste principal de Rockstar Games, ne cache pas son ambition pour l'avenir. Alors que son nouveau studio, Absurd Ventures, développe actuellement un jeu en monde ouvert, les comparaisons avec la célèbre franchise Grand Theft Auto sont inévitables. Lors d'une entrevue accordée à Variety, le créateur a partagé sa vision sur cet héritage imposant et sur la manière dont il perçoit son nouveau départ. Loin de fuir son passé, il considère ces parallèles comme une véritable marque de respect pour son travail antérieur.

Un héritage lourd mais assumé

Pour de nombreux développeurs, être constamment ramené à ses succès passés peut devenir un fardeau. Ce n'est pas le cas de Dan Houser, qui voit les choses sous un angle bien différent. Bien qu'il souhaite ardemment que les futurs projets d'Absurd Ventures brillent par leurs propres qualités, il accepte la réalité de l'industrie avec une grande humilité.

Serai-je toujours comparé à cela ? Je ne sais pas. J'espère que, d'une certaine manière, il ne pourrait y avoir de plus grand compliment. D'un autre côté, j'espère que certaines des choses que nous créons connaîtront leur propre succès.

Le créateur souligne qu'il est normal de ressentir une forme de déception si les nouvelles productions n'ont pas le même impact que les anciennes. Néanmoins, il estime que le simple fait de pouvoir créer reste un privilège absolu. Selon lui, refuser d'avancer par peur de ne pas faire aussi bien reviendrait à se noyer dans ses propres créations passées.









La pression étouffante derrière chaque Grand Theft Auto

Au cours de cet échange, Dan Houser a également évoqué les immenses attentes qui pesaient sur ses épaules durant ses années chez Rockstar Games. Produire un titre de la trempe d'un Grand Theft Auto implique une pression colossale, tant financière que créative. Pour ne pas sombrer sous ce poids, il a dû se forger une philosophie de travail particulièrement stricte.

Il y avait certainement beaucoup de pression lors de la création de chaque jeu GTA sur lequel j'ai travaillé. La façon dont je gérais cette pression était de me demander : est-ce que je crée quelque chose avec toute l'intégrité dont je suis capable, et est-ce que j'en suis fier ? Est-ce que cela semble frais, nouveau ? Et si c'est le cas, advienne que pourra.

Cette approche lui a permis de rester fier de son travail, même lorsque certains titres de Rockstar Games n'ont pas rencontré le succès commercial espéré. Il insiste sur le fait que la valeur d'une œuvre réside dans le processus créatif lui-même, et non dans la réaction du marché. Une mentalité qu'il compte bien conserver au sein de sa nouvelle entreprise.

Absurd Ventures et la quête de liberté créative

Depuis son départ de Rockstar Games et de Take-Two Interactive en février 2020, Dan Houser a pris le temps de repenser sa carrière. L'annonce de la création d'Absurd Ventures en juin 2023 a marqué le début d'une nouvelle ère. L'objectif de cette structure est de bâtir de nouveaux univers et raconter des histoires captivantes, peu importe le support. L'entreprise multiplie d'ailleurs les formats, allant des podcasts aux bandes dessinées, en passant par une série animée.

Le jeu vidéo reste cependant au cœur de ses préoccupations. En 2024, le studio Ascendant Studios, connu pour le jeu Immortals of Aveum, a rejoint les rangs d'Absurd Ventures pour collaborer sur un titre inédit. Dan Houser s'est réjoui de ce partenariat, saluant le talent et la passion de cette équipe dirigée par Bret Robbins. Ce nouveau chapitre s'annonce donc riche en défis pour le créateur, qui semble plus déterminé que jamais à marquer l'industrie de son empreinte, loin de l'ombre écrasante de Grand Theft Auto.