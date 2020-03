Si vous jouez à GTA Online, vous avez dû vous rendre compte assez rapidement que le manque d'argent est un énorme frein pour la suite de vos aventures. Retrouvez dans notre article quelques techniques pour gagner rapidement de l'argent.

Les activités mises à l'honneur chaque semaine

Les événements de session

Boîte de nuit

En tant que PDG

En tant que chef de gang Motard

Ventes d'armes : Bunker

Les braquages

Braquage Fin du Monde

Fuites de données - 650 000 GTA$ (normal), 812 500 GTA$ (difficile)

Nom de code : Bogdan - 950 000 GTA$ (normal), 1 187 500 GTA$ (difficile)

Un scénario de fin du monde - 1 200 000 GTA$ (normal), 1 500 000 GTA$ (difficile)

Braquage du Casino

Cerveau Criminel

Avantages Twitch Prime

Pour ne pas être à court de liquidités, voici une liste non exhaustive d'activités qui vous permettront de gagner beaucoup d', et ce rapidement, uniquement de façon légitime, sans tricher. Vous retrouverez des missions à effectuer seul ou en coopération.Comme vous le savez, dans, chaque semaine des activités sont mises à l'honneur. Ainsi, vous pouvez privilégier celles-ci étant donné qu'elles proposent le double deet de, et peuvent même être triplées. Il est donc facile de gagner plusieurs dizaines de milliers deen peu de temps.En session online, s'il y a assez de joueurs dans celle-ci, des événements ponctuels seront lancés. Ainsi, parvenez à accomplir les défis tels que parcourir la plus longue distance en roue arrière, tuer un maximum de joueurs avec des tirs en pleine tête ou encore détruire le maximum de véhicules. Là aussi, vous amasserez une certaine somme d'argent en peu de temps.Si vous préférez jouer avec vos amis, privilégiez les méthodes qui vont suivre.Si vous disposez d'une boîte de nuit, vous devez savoir que vous devez vous inscrire en tant que PDG ou gros bonnet afin d'effectuer les missions que celle-ci vous propose. Vous avez la possibilité de promouvoir votre boîte (cela augmentera la popularité et donc le total de vos gains dans votre coffre-fort), mais vous pouvez aussi effectuer des ventes de tous types de marchandises.Si vous disposez d'un bureau de PDG et des entrepôts de véhicules et de marchandises, cette partie pourrait vous intéresser.À plusieurs, n'hésitez pas à faire des missions de vols de véhicules. Cependant, vous ne pouvez pas choisir de quel type de véhicule il s'agit (bas de gamme, milieu de gamme et haut de gamme). Notre conseil : remplissez votre entrepôt de tous les véhicules possibles, et effectuez les ventes en étant quatre joueurs. Les bénéfices iront directement dans votre poche.Vous avez également la possibilité d'effectuer des ventes de marchandises plus ou moins rentables. Ainsi, vous devez dans un premier temps, via votre PC, acheter des marchandises (alcool, oeuvres d'art, bijoux...) pour ensuite les revendre, en espérant une plus-value intéressante. Même conseil : attendez que votre entrepôt soit plein puis effectuez la vente à plusieurs.Il existe également des défis et des missions de gros bonnets. Leurs bénéfices sont moins importants, mais les activités sont plus rapides. Comptez entreetVoici selon nous une des parties les plus intéressantes. Si vous possédez d'ores et déjà un QG de motards, n'hésitez pas à investir dans les ateliers de coke et de meth. Ces derniers seront très vite rentabilisés. Afin d'effectuer des ventes, vous devez dans un premier temps, toujours via un PC, lancer du réapprovisionnement : ATTENTION, vous avez le choix entre aller le voler, ou le payer (comptez 75 000pour remplir votre jauge de matière première). Il vaut mieux aller les voler pour augmenter les bénéfices. Qui plus est, si vous êtes plusieurs, l'opération n'en sera que plus rapide. Une fois la barre de marchandises totalement remplie, vous pouvez effectuer une vente. Vous avez alors le choix entre vendre dans le point de vente le plus proche, mais celui-ci est moins rentable, ou alors le vendre dans celui qui est le plus éloigné, beaucoup plus intéressant.par vente, et également un bonus desi beaucoup d'autres chefs rivaux sont présents dans la session.Il existe également d'autres ateliers comme la fabrication de fausse monnaie ou encore celle de faux-papiers, mais ces derniers restent moins intéressants. Privilégiez la coke et la meth.Les choses s'accélèrent ! Grâce à votre bunker, vous allez voir vos poches se remplir rapidement. En effet, vous avez la possibilité dans ce dernier d'aller voler ou acheter le réapprovisionnement (même principe que pour la coke ou la meth), et une fois votre jauge de marchandises remplie, effectuez la vente. ATTENTION, ces ventes nécessitent réellement d'être au moins 4 joueurs. Vous pouvez les effectuer en tant que PDG ou Chef de Gang. Privilégiez tout de même de les effectuer en tant que chef de motard, car vous pouvez engager plus de joueurs. Le montant maximal d'une vente complète d'armes est de 1 000 000Vous disposez de trois séries deà effectuer. Nous allons vous les détailler dans l'ordre.Tout d'abord, il y a les premiers. Disponibles depuis mars 2015, vous devez avoir en votre possession un appartement de luxe. Entendez par là, un appartement avec un garage pouvant contenir 10 véhicules. Dans ce dernier, Lester installera une pièce dans laquelle tous les braquages vont être organisés. Au nombre de 5, le plus intéressant est le dernier qui peut rapporter jusqu'à 1 250 000. Attention, les gains sont divisés selon les parts que vous aurez choisies, et vos bénéfices pourront baisser selon les dégâts que vous aurez subis. Effectuez les braquages en mode Difficile et non Facile puisque les gains sont plus avantageux.De plus, chose à ne pas négliger, si vous n'avez jamais effectué les braquages, sachez que vous aurez des bonus de "première fois", avec 100 000à chaque fois. Vous pouvez gagner encore plus si vous remplissez les défis Elite.Afin d'effectuer le, vous devez avoir en votre possession un Complexe. Dans ce dernier, un grand écran sera mis à votre disposition avec tout un tas de missions préliminaires à effectuer puis des missions de préparation. Arrive ensuite le plus gros du travail à effectuer. Fractionné en 3 missions principales (dont le braquage final), voici les gains que vous pouvez obtenir :Disponible depuis peu, vous pouvez désormais décider d'aller braquer le Diamond Casino. Pour ce faire, vous devez tout d'abord acquérir une salle d'arcade (gratuite pour les possesseurs de Twitch Prime). Dans celle-ci, vous trouverez en bas la salle d'organisation du braquage du Casino. Selon l'équipe et l'approche que vous choisirez, et selon leur professionnalisme, les gains que vous pouvez gagner seront différents. Pouvant aller jusqu'à 3 290 000 GTA$ en mode Normal et jusqu'à 3 619 000 GTA$ en mode Difficile, n'oubliez pas que vos gains peuvent baisser selon si vous parvenez ou non à tout prendre dans le coffre-fort, mais aussi si vous subissez des dégâts lors de votre fuite.Voici l'activité la plus rentable, mais la plus compliquée et difficile à accomplir. Tenez-vous bien, si vous parvenez à accomplir ce défi, vous recevrezPour ce faire, vous devez effectuer la première série de braquages (se trouvant dans votre appartement de luxe) en mode Difficile, mais attention : vous devez les effectuer dans l'ordre, avec la même équipe, et surtout SANS MOURIR. Sans mourir ne veut pas dire que vous ne pouvez pas échouer. Si à un moment donné vous échouez par manque de temps ou autre, ne vous inquiétez pas, vous n'aurez pas à tout recommencer depuis le tout premier braquage ! Si malheureusement vous ou l'un de vos coéquipiers se fait tuer, vous devrez tout recommencer, et ce depuis le premier braquage.Finalement, dernier petit point, si vous avez associer votre compte Social Club à votre compte Twitch Prime, régulièrementrécompense ses joueurs en offrant bien souvent des sommes telles queou encore