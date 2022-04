GTA V : La date de sortie des versions physiques PS5 et Xbox Series révélée

PC Édition Standard → 9,09 € au lieu de 19 €, soit 52 % de réduction. Édition Premium Online → 4,99 € au lieu de 14,99 €, soit 67 % de réduction. Édition Bundle → 29,39 € au lieu de 114,97 €, soit 74 % de réduction.

Xbox Édition Standard → 16,99 € au lieu de 74,99 €, soit 77 % de réduction. Édition Premium → 15,99 € au lieu de 30 €, soit 47 % de réduction.



PlayStation Carte PSN 50 € → 41,94 € au lieu de 50 €, soit 16 % de réduction. Carte PSN 20 € → 17,19 € au lieu de 20 €, soit 14 % de réduction.



Cela fait, maintenant, de très nombreuses années que GTA V est disponible : en effet, le titre de Rockstar est arrivé, pour la première fois en 2013. Deux ans plus tard, il a profité d'un portage sur PC, avant de débarquer sur PS4 et Xbox One. Dernièrement, et comme vous le savez probablement déjà,Depuis le 15 mars dernier, les joueurs et les joueuses sévissant sur PS5 et Xbox Series peuvent, effectivement, profiter de GTA V et des améliorations inhérentes à ces portages. Or, il ne s'agit que de la version dématérialisée du titre. Les éditions physiques PS5 et Xbox Series de GTA V devaient alors arriver plus tard.Nous disposons désormais d'une date de sortie : le rendez-vous est fixé au. Il est, d'ailleurs, d'ores et déjà possible de précommander sur le site de Rockstar ou bien auprès de revendeurs tiers. Comptez tout de même 39,99 euros pour la version physique de GTA V sur PS5 et/ou Xbox Series, nommée « Édition Reissue ». Un tarif un peu plus élevé que celui de la version dématérialisée. Pour le moment, aucun goodies, bonus ou éléments supplémentaires ne devraient être disponibles dans les boîtes.Sachez qu'il est tout à fait possible de transférer sa progression (Mode Histoire et GTA Online) vers les versions PS5 et Xbox Series de GTA V, que vous ayez craqué pour une édition numérique ou bien physique. Nous vous expliquons la marche à suivre dans un article dédié