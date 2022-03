Comment transférer ses données GTA sur nex-gen ?

Comment transférer sa progression pour le mode Histoire de GTA V ?

Comment transférer sa progression pour GTA Online ?

Après de longs mois d'attente,Celle-ci permet de profiter de l'emblématique jeu de Rockstar avec de nombreuses améliorations graphiques, mais également des temps de chargement réduits. Bien évidemment, étant donné que le dernier opus de la licence est disponible depuis très longtemps,Avant de s'avancer dans les détails, vous devez savoir une chose importante :. C'est-à-dire d'une PlayStation à une autre (PS4 → PS5) et d'une Xbox à une autre (Xbox One → Xbox Series).Pour le mode Histoire, les choses sont assez simples, bien que vous soyez dans l'obligation de vous connecter à votre compte Rockstar Games Social Club (si cela n'est pas déjà fait). Vous devez le lier à votre plateforme (PS4 par exemple). Ensuite, il faudra faire une sauvegarde, par le biais du menu « Jeu », puis en cliquant sur « Envoyer la sauvegarde » (il vous sera demandé de vous connecter à votre compte, si vous ne l'avez pas fait). Cette dernière peut être mise à jour jusqu'au moment de la migration.Pour récupérer la sauvegarde,Notez que le transfert de données n'est pas compatible avec les consoles PS3 et Xbox 360.Du côté de GTA Online, l'opération sera un peu plus facile, puisque cela se fera automatiquement lors de votre connexion au mode multijoueur.. Vous obtiendrez d'ailleurs, en guise de bonus, une Karin S95 totalement convertie et améliorée et une tenue de course d'Hao's Special Work.