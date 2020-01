GTA V disponible dès maintenant dans le Xbox Game Pass

Microsoft ne lésine pas sur les moyens en ce début d'année 2020 ! Grand Theft Auto V est désormais disponible dans le Xbox Game Pass.

YEEEEAH, WOOO, WELCOME BACK, MAN !



Los Santos est à toi. https://t.co/LrRMJgLiwn — Xbox FR (@XboxFR) January 3, 2020



Et si vous voulez profiter de GTA Online avec vos amis, rappelez-leur qu’ils peuvent bénéficier de leurs trois premiers mois de Xbox Game Pass Ultimate pour 1€ seulement ! L’offre est disponible jusqu’au 6 janvier donc c’est le moment d’en profiter.

La nouvelle est tombée ce 3 janvier ! En plus des 50 jeux annoncés lors du X019 , l'un des jeux qui a assurément marqué la décennie rejoint dès maintenant le catalogue dudès à présent pour tous les membres du Xbox Game Pass.En effet, la nouvelle a été annoncée sur le compte Twitter officiel de, annonçant alors que le cultissime GTA V rejoignait le catalogue, offrant alors aux joueurs la possibilité de partir à la rencontre du trio infernal Michael, Franklin et Trévor !Ce n'est pas tout. En plus du mode histoire bien évidemment disponible, Xbox annonce également que les abonnésouont également accès à GTA Online , et ce avec toutes les mises à jour, comprenant bien évidemment celle du braquage du Diamond Casino sortie le 12 décembre dernier De plus, pour tous les détenteurs du Pass,sur le Pack d’entrée dans le monde criminel et les Paquets de dollars Shark est disponible. Vous pouvez également économisersur l’achat du jeu sur le Microsoft Store.Pour finir, nous vous rappelons qu'il est possible de s'abonner auvia notre partenaire. Bénéficiez de trois mois d'abonnement au Xbox Game Pass pour 17,99 € soit une remise de 40 %.