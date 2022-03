GTA V : Date de sortie de la version next-gen, prix, poids, prétéléchargement, tous les détails

GTA V - Version next-gen, tout ce qu'il faut savoir

Sorti en 2013 sur PS3 et Xbox 360, puis en 2014 sur PS4 et Xbox One, GTA V s'apprête à débarquer sur les dernières consoles de PlayStation et Microsoft, c'est-à-dire sur PS5 et Xbox Series.Il est donc grand temps de faire un point récapitulatif de ce que l'on sait de la date de sortie, le prétéléchargement, le prix, le poids et le transfert de progression concernant GTA V et GTA Online.Il ne reste plus que quelques heures à patienter, au moment où nous écrivons ces lignes, pour mettre les mains sur la version next-gen de GTA V., en format numérique, sur PS5 et Xbox Series.En revanche, pour se procurerLes prix varient en fonction de la plateforme de jeu :. Notez que ces tarifs augmenteront après le 14 juin prochain. En effet, il s'agit d'offres de lancement incluant Grand Theft Auto V et Grand Theft Auto Online.peut d'ailleurs être acheté séparément, soit à. Pour les joueurs et les joueuses sévissant surD'après les propos du compte PlayStationSize sur Twitter,. En revanche sur. Cela comprend aussi bien le mode Histoire que le Onine du soft.En revanche,La taille de la version next-gen de GTA V devrait donc grimper au-delà des chiffres précédemment annoncés., au moment où nous écrivons ces lignes. Ainsi, les joueurs et les joueuses peuvent d'ores et déjà installer les fichiers du jeu afin de pouvoir profiter du jeu, dès sa sortie officielle.Pour toutes celles et tous ceux qui ont déjà joué à GTA V pourront, bien évidemment,. D'ailleurs, il y a peu de temps, nous vous indiquions comment faire dans un guide dédié au sujet. Notez qu'en ce qui concerne votre progression dansdès que vous aurez lancé le jeu et son mode en ligne.Vous pouvez vous procurer, tout en faisant quelques économies, grâce à notre partenaire, Instant Gaming :