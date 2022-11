GTA : Un film avec Eminem aurait pu se faire

Un film GTA avec Eminem aurait pu voir le jour

J'ai téléphoné à Sam et je lui ai dit « Écoute, ils veulent Eminem dans le film Grand Theft Auto, et Tony Scoot à la réalisation », mais Sam a simplement répondu « Pas intéressé ».

Grand Theft Auto est probablement l'une des séries de jeux vidéo les plus connues du monde, en témoigne l'attente importante autour de GTA VI , près de dix ans après la sortie de GTA V . C'est donc tout naturellement que des projets en dehors des jeux ont vu le jour, ou ont failli voir le jour,L'idée serait venue du réalisateur Tony Scott, qui a notamment réalisé Top Gun ou USS Alabama. Selon Kirk Ewing, proche des frères Dan et Sam Houser, fondateurs de Rockstar, celui-ci aurait, en 2003, proposé 5 millions de dollars pour obtenir les droits du film, tout en mettant en avant qu'Eminem, star planétaire du rap, serait de la partie. Mais Dan et Sam Houser n'ont pas semblé intéressés, comme l'explique Kirk Ewing.Rockstar a ensuite coupé toutes les conversations autour des projets de films, comprenant que la licence, qui était encore assez jeune à l'époque, était « plus grosse que n'importe quel film ». Et avec le temps, la franchise est devenue l'une des plus médiatiques, puisque presque tout le monde connaît au moins le nom. Toutefois, avec des jeux vidéo qui s'invitent de plus en plus sur le petit écran (mais aussi le grand),Concernant le futur, GTA VI, ou quel que soit son nom, a été victime d'une fuite massive il y a quelques mois, sans que cela n'ait d'impact négatif sur le développement , selon Take-Two. Nous devrions avoir les premières informations officielles à son sujet en 2023.