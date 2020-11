GTA : Take-Two n'exclut pas la possibilité de sortir un jeu free-to-play, un jour

Nous sommes ouverts à notre modèle commercial, et je n'exclurais pas la possibilité qu'à un moment donné, certaines expériences puissent devenir gratuites en tant que point d'entrée. [...] J'aime ce que je considère comme une sorte de jeu libre, où 100 % des gens reconnaissent la valeur du titre et paient pour le jouer, et où l'on a en permanence ce qui est en fait une expérience de jeu libre qui peut durer de nombreuses années.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Suite à la publication des résultats du deuxième trimestre de l'année fiscale,. Un analyste a par exemple demandé, suite au succès de Call of Duty Warzone qui est arrivé en free-to-play en début d'année, s'il pouvait être judicieux pour la firme de lancer un composant gratuit pour GTA ou NBA 2K.estime que sa société est « ouverte d'esprit » sur les différents systèmes économiques et pense que les expériences offertes à la communauté sont « de haute qualité et proposées à des prix moins chers que nous pensons ce qu'elles valent pour les consommateurs ». Il continue en expliquant que le suivi d'un jeu est souvent sur le long terme et gratuit, notamment sur GTA avec le Online, qui arrivera en expérience autonome début 2021 sur PS5. Il rappelle également que la société n'hésite pas à faire des offres spéciales, comme ce fut le cas il y a quelques mois en rendant GTA V gratuit sur l'Epic Games Store., même s'il est difficilement envisageable de croire qu'un opus majeur de la licence GTA arrive gratuitement sur PC ou consoles. Concernant la plateforme mobile, qui a également vu Activision débarquer en force avec Call of Duty Mobile,. Mais ce choix revient dans un premier temps aux développeurs.Il conclut en rappelant que les plus gros succès mobiles sont « natifs du secteur » et ne sont pas des licences portées sur cette plateforme. GTA n'arrivera probablement jamais sur mobile, mais nous rappelons qu'il est tout de même possible d'y jouer. Vous retrouverez plus d'informations dans cet article