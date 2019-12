Jouez à GTA 5 Mobile sur téléphone ou tablette grâce à des fans invétérés de la licence.

Un GTA 5 gratuit sur mobile

Comment télécharger et jouer à GTA 5 Mobile ?

Disponible, à ce jour, sur Xbox 360, PlayStation 3, Xbox One et PlayStation 4 et PC, GTA 5 est, sans aucun doute, l'un des jeux vidéo ayant le plus marqué la dernière décennie. Sorti en 2013, le titre de Rockstar Games se sera écoulé, en l'espace de 7 ans, à plus de 120 millions d'exemplaires, le plaçant sur le podium des jeux les plus vendus de tous les temps derrière les incontournables Minecraft et Tetris.Alors que la plupart des jeux vidéo populaires sur consoles et PC sont adaptés pour les plateformes, comme l'atteste des titres tels que Fortnite ou encore PUBG, le studio en charge du développement de GTA 5, Rockstar, n'a jamais souhaité proposé une version. Cependant, de grands amateurs de la licence, déçus d'apprendre que le dernier opus de la série ne serait pas disponible sur les téléphones et tablettes se sont motivés à développer une version non officielle de GTA 5, disponible suretLa version de GTA 5 à destination des plateformes mobiles sera donc totalement gratuite, puisque cette dernière n'est pas un titre officiel. Cependant, ce dernier devrait se rapprocher au mieux du contenu proposé sur les versions PC et consoles. Bien évidemment, les développeurs de ceont pensé à tout, puisque vous ne devrez pas être en possession d'un téléphone dernier cri pour espérer avoir une expérience de jeu agréable. En effet,nécessitera d'avoir un appareil, smartphone ou tablette, avec un minimum de 1 Go de RAM. De plus, le jeu a été optimisé pour prendre le moins de place possible sur votre disque dur, puisque les fichiers sont téléchargés et supprimés automatiquement en fonction de la zone dans laquelle vous vous situez. Cependant, iOS 7 ou plus sera requis pour espérer jouer sur des appareils Apple.Au vu du caractère non officiel de la version, le jeu ne sera pas disponible sur les plateformes traditionnelles telles que l'AppStore pourou encore Google Play pour. Pour espérer y jouer, vous devrez vous rendre sur le siteou cliquer sur les liens, présents ci-dessous, pour téléchargerou GTA 5 IPA. Comme indiqué sur la vidéo, vous serez peut-être invité à télécharger une autre application, également gratuite, pour confirmer l'installation deBien évidemment, il est important de rappeler, une nouvelle fois, queest une version développée par des fans du jeu et n'est en aucun cas une version officielle de proposée par Rockstar Games et nous ne pourrons pas être tenus responsables d'éventuels problèmes de sécurité liés à cette application.