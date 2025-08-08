GTA se vend toujours aussi bien et va bientôt franchir le demi-milliard de ventes

La franchise Grand Theft Auto reste l'une des plus influentes du jeu vidéo, avec un héritage marqué par des titres iconiques et un succès qui ne faiblit pas. Ses ventes, dont les derniers chiffres ont été partagés, en témoignent.
Depuis ses débuts, GTA
a marqué l'histoire grâce à des épisodes devenus légendaires comme San Andreas
, Vice City
ou GTA V
. Ce dernier, lancé en 2013, a traversé trois générations de consoles et continue de dominer les classements de ventes mondiaux, plus de dix ans après sa sortie. En juillet, par exemple, il est le quatrième jeu le plus vendu sur PS5, et le sixième sur PS4.
Des chiffres impressionnants pour Take-Two
Lors du dernier bilan financier
de Take-Two Interactive
, l'éditeur a révélé que la série Grand Theft Auto
approche désormais les 455 millions d'unités vendues
dans le monde, dont 215 millions
pour GTA V à lui seul. Un demi-milliard de copies vendues donc, dont une petite moitié rien que pour le dernier épisode.
Ce dernier détient également le record de la montée en puissance la plus rapide vers le milliard de dollars de ventes au détail
dans toute l'histoire du divertissement, et reste le jeu le plus vendu de la dernière décennie aux États-Unis
, aussi bien en nombre d'unités qu'en chiffre d'affaires. Cela est donc de bon augure pour l'avenir et surtout GTA 6, qui devrait bien se vendre (et rapporter gros à Take-Two).
Des succès partagés avec d'autres licences
Take-Two a également communiqué les chiffres d'autres séries phares de son catalogue :
- Red Dead Redemption : plus de 104 millions d'unités, dont 77 millions pour RDR2.
- NBA 2K : plus de 162 millions d'unités.
- Borderlands : plus de 94 millions d'unités.
- Civilization : plus de 77 millions d'unités.
La société se porte donc très bien, puisque si nous mettons de côté la sortie ratée de Civilization 7, deux nouveaux titres sortiront à la rentrée, avec NBA 2K26 et surtout Borderlands 4, qui est très attendu. Viendra ensuite l'année prochaine, le 26 mai, GTA 6, dont le lancement sera, sans aucun doute, un événement mondial.
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