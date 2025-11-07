GTA Online va enfin vous permettre d'acheter ce bien extrêmement luxueux

Vous ne savez pas comment dépenser l'argent que vous avez accumulé dans GTA Online ? Alors la prochaine mise à jour du jeu devrait vous combler car elle vous donne rendez-vous chez l'agence immobilière la plus prisée de tout Los Santos.
En juin 2025, GTA Online
a reçu la très attendue mise à jour « Argent sale et affaires propres ». À l'époque, les plus curieux avaient découvert un détail intéressant en fouillant les lignes de code du titre.
Il était indiqué que : « Vous bénéficiez d'une réduction exclusive sur un futur achat immobilier auprès de Prix Luxury Real Estate. Ils vous recontacteront prochainement lorsque des propriétés seront disponibles ».
Pour Noël, offrez-vous votre propre manoir dans GTA Online
Plusieurs rumeurs évoquaient alors la possibilité d'acheter un manoir dans l'extension multijoueur de Grand Theft Auto V
en passant par Prix Luxury Real Estate. Le 6 novembre 2025, Rockstar a confirmé ce que les joueurs espéraient en annonçant l'arrivée prochaine de sa future mise à jour
.
Pour l'heure, la nouvelle prend la forme d'une simple capture d'écran montrant le panneau de l'agence immobilière Prix Luxury accompagnée de la mention « Coming soon »
(ou disponible prochainement dans la langue de Molière). Le chantier en question sera d'ailleurs le point de départ de 3 nouvelles missions accessibles dans GTA Online à partir du 13 novembre prochain.
En les validant, vous pourrez obtenir une réduction sur l'achat d'un bien immobilier de luxe au lancement de la mise à jour.
Un achat potentiellement très (très) cher et limité en termes d'emplacement
Cependant, les manoirs sont encore très mystérieux dans GTA Online. Les indices déjà partagés suggèrent que seuls deux emplacements seront disponibles pour faire l'acquisition de ces demeures
d'exception.
Quant à leur prix, il n'est pas encore connu. Mais dans le monde réel, ce type de bien est associé à des tarifs très élevés. En toute logique, vous devrez donc certainement dépenser une petite fortune en GTA$, possiblement même la plus grosse somme possible pour un bien dans le jeu.
Pour le savoir, il va falloir patienter jusqu'à la fin de l'année. Même s'il ne possède pas encore de nom définitif ou de date de sortie, le DLC Prix Luxury Real Estate pourrait bien faire ses débuts dans GTA Online le 9 décembre 2025
. Alors futurs propriétaires de manoirs, restez à l'écoute des nouvelles de Los Santos !
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