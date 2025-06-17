GTA Online : La gigantesque mise à jour « Argent sale et affaires propres » est disponible dès maintenant

Envie de faire fructifier votre empire criminel sous couvert d'entreprises légitimes ? Bonne nouvelle : la mise à jour Argent sale et affaires propres débarque aujourd'hui sur GTA Online. Au programme, de nouvelles activités lucratives pour développer vos affaires criminelles tout en gardant les apparences intactes.
Si une grande partie de la communauté attend, logiquement, GTA 6
, la version multijoueur de GTA V reste très jouée et celles et ceux qui profitent du mode Online sont ravis de savoir que la mise à jour majeure et très attendue Argent sale et affaires propres est maintenant disponible pour toutes et tous.
Blanchissez votre argent grâce à de nouvelles entreprises
Dans cette mise à jour, l'insaisissable M. Faber
, expert en blanchiment d'argent, vous propose d'intégrer son réseau par l'intermédiaire de Martin Madrazo et de son homme de confiance, Raf De Angelis
. Votre mission ? Faire passer discrètement votre argent sale par des entreprises locales, tout en sabotant les affaires concurrentes.
- Station de lavage Hands On : achetez ce commerce de façade et masquez habilement vos profits criminels. Lancez des missions depuis son ordinateur pour obtenir des gains doublés en GTA$ et RP cette semaine.
- Smoke on the Water : étendez votre réseau en prenant le contrôle de ce commerce de cannabis médical situé à Vespucci Beach pour couvrir davantage vos activités illégales.
- Higgins Helitours : dirigez officiellement cette entreprise de visites aériennes à Vespucci, tout en profitant clandestinement de l'héliport pour livrer vos marchandises et éliminer discrètement vos rivaux.
Chaque entreprise permet des opérations secrètes de blanchiment tout en générant des revenus passifs légaux.
Un gameplay enrichi par les suspicions policières
Attention cependant : les autorités pourraient soupçonner vos activités criminelles
. Des icônes radar apparaîtront alors sur votre carte pour indiquer les entreprises suspectées. Vous devrez calmer les soupçons en accomplissant des tâches légitimes comme :
- Livrer des véhicules propres depuis la station de lavage.
- Effectuer des livraisons de produits bio pour Smoke on the Water.
- Proposer des tours touristiques aériens via Higgins Helitours.
Ces actions réduiront la suspicion policière et permettront de rétablir vos revenus passifs.
Missions spéciales pour M. Faber
Les missions confiées par M. Faber augmentent temporairement les suspicions, mais sont très rentables. Accomplissez-les en récupérant des marchandises volées ou en sabotant vos concurrents pour gagner des GTA$, des RP et des primes spéciales.
Six nouveaux véhicules débarquent dans GTA Online
La mise à jour propose également des véhicules inédits, ce qui est toujours une excellente chose. Nous retrouvons cette fois :
- Överflöd Suzume (supersportive) disponible en avant-première pour les abonnés à GTA+ jusqu'au 25 juin.
- Karin Woodlander (SUV robuste avec amélioration disponible chez Hao's Special Works).
- Karin Everon RS (SUV agressif).
- Dewbauchee Rapid GT X (sportive réactive).
- Annis Hardy (berline élégante).
- Übermacht Sentinel GTS (une autre sportive qui en jette)
En prime, 50 véhicules supplémentaires sont désormais compatibles avec les brouilleurs de verrouillage de missiles grâce à la technologie d'Imani.
Nouveaux avantages exclusifs pour les abonnés GTA+
Les membres GTA+ peuvent désormais bénéficier d'un deuxième tour quotidien à la Roue de la Fortune du Diamond Casino, en plus de l'accès anticipé gratuit à l'Överflöd Suzume.
Encore plus d'activités pour pimenter votre quotidien
La mise à jour ne s'arrête pas là :
- Effectuez des livraisons de matériel médical pour QuickiePharm afin de débloquer le tarif spécial de l'Übermacht Sentinel GTS.
- Profitez des améliorations graphiques (ray-tracing et illumination globale) sur la version améliorée PC.
D'autres contenus excitants arriveront dans les prochaines semaines :
- Une activité de livraison de marchandises de haute valeur.
- Des évènements spéciaux pour célébrer le Jour de l'Indépendance.
- Deux modes d'aventure inédits sur Cayo Perico.
- Un défi communautaire axé sur la police.
La mise à jour majeure
Argent sale et affaires propres est disponible dès aujourd'hui dans GTA Online et est bien évidemment gratuite.
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