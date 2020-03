GTA Online : Semaine spéciale Guerre Motorisée

Les nouveautés de la semaine viennent d'arriver dans GTA Online. À l'honneur cette semaine, retrouvez les épreuves de Guerre Motorisée.

Récompenses triplées dans GTA Online

Podium et réductions de la semaine

50 % de réduction sur les Complexes

60 % de réduction sur les modifications des Complexes

60 % de réduction sur l'atelier de véhicules armés de l'Avenger

50 % de réduction sur le TM-02 Khanjali

50 % de réduction sur le Mammoth Truster

50 % de réduction sur la Dewbauchee Vagner

60 % de réduction sur l'Annis Elegy retro custom

Bonus et avantages Twitch Prime

En plus d'une réduction supplémentaire de 10 % sur les articles en promotion ci-dessus, les joueurs de GTA Online qui associent leurs comptes Twitch Prime et Rockstar Games Social Club pourront profiter d'un remboursement intégral de la salle d'arcade Pixel Pete's de Paleto Bay, ainsi que de 80 % de réduction sur le bureau de la Maze Bank, branche ouest et sur la boîte de nuit de Mission Row. Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Twitch Prime et inscrivez-vous.

Cette semaine,a décidé de mettre à l'honneur les activités de Guerre Motorisée dans GTA Online . Ainsi, les récompenses ne seront pas doublées, mais triplées ! En ces temps de confinement, profitez donc de cette semaine,, pour gagner triple RP et triple GTA$.En équipe, rejoignez le cercle où se déroule l'action. Attention, vous n'êtes munis que de votre parachute et de votre pistolet. La zone se rétrécie petit à petit, et seule la meilleure équipe gagnera !Dès ce 26 mars,. Vous avez une semaine pour la gagner ! Tentez votre chance, n'attendez plus. Pour rappel, vous pouvez tourner la roue du Casino une fois toutes les 24h. Ce n'est pas tout, profitez également de ces nouvelles promotions, à savoir :Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :