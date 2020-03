Les nouveautés viennent d'arriver dans GTA Online pour la semaine du 19 au 25 mars prochain ! Découvrez sans plus tarder ce qui vous attend.

Récompenses et bonus de la semaine dans GTA Online

Le mode Conquête double ses récompenses

Le coffre-fort du Casino regorge de diamants...

Les promotions de la semaine

25% de réduction sur les salles d'arcade

25 % de réduction sur les améliorations des salles d'arcade

25 % de réduction sur les éléments vous permettant de parfaire votre braquage du Casino

35% sur le Penthouse du casino et ses personnalisations

50% sur les décorations du Penthouse

Avantages Twitch Prime

Malgré la situation qui touche actuellement le monde entier,s a déclaré que les mises à jour hebdomadaires continueraient pour, mais aussiProfitez du 19 au 25 mars des récompenses doublées avec le mode Conquête, qui, on vous le rappelle, a fait son apparition pour la première fois en octobre 2019 dans GTA Online. Un total de sept cartes est mis à disposition des joueurs, dans lesquelles vous devrez livrer une bataille sans merci, en sortant l'artillerie lourde ! Ce mode vous rapportera double RP et double GTA$.Si vous étiez en train de faire du repérage pour braquer le Diamond Casino, sachez que cette semaine vous aurez beaucoup plus de chance de tomber sur des diamants par dizaines dans le coffre, et non plus que des billets ! De plus, lesQui plus est,vous retrouvez en guise de gros lot pour la roue de la fortune la belle et splendideN'attendez plus, tentez votre chance !Puisque leest mis à l'honneur cette semaine, profitez de promotions exceptionnelles sur les salles d'arcades ainsi que ses équipements :De plus, en vous connectant à GTA Online recevez gratuitement les T-shirts icônes Criminalité urbaine blancs et noirs.

En plus d'une réduction supplémentaire de 10 % sur les promotions listées ci-dessus, les joueurs de GTA Online qui ont associé leurs comptes Rockstar Games Social Club et Twitch Prime peuvent recevoir un remboursement intégral de la salle d'arcade Pixel Pete's de Paleto Bay, et profiter de 80 % de réduction sur les supersportives Pegassi Tempesta et Vapid FMJ.

Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenaire Instant Gaming vous le propose sur les plateformes suivantes :

PC Édition Standard → 11,49 € au lieu de 30 € Premium Online Edition → 10,99 € au lieu de 35 €

Xbox One Édition Standard → 15,99 € au lieu de 30 €