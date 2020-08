GTA Online : Rockstar partage quelques informations sur la mise à jour du 11 août

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



En attendant « la plus grosse mise à jour GTA Online jamais réalisée » qui est prévue plus tard dans l'année avec, notamment, le retour des braquages,Cette dernière ne sera pas très importante, mais elle apporte tout de même un contenu non négligeable,. Ainsi, de nouvelles missions en solo ou en coopération seront disponibles pour les propriétaires d'un yacht de luxe Galaxy, alors que de nouvelles guerres commerciales « se déroulant dans des endroits surprenants » seront lancées. Qui plus est,Ce n'est cependant pas tout, puisque plus d', dont certaines pouvant être personnalisées chez Benny. Des tout-terrain, des sportives et deux ultralégères sont également au programme. Toujours dans la même optique, un nouvel éditeur de course d'ultralégères fera son apparition.Outre ces ajouts, la mise à jour « Spécial Été à Los Santos » qui débarquera sur toutes les plateformes ce 11 août implantera son lot de corrections et d'améliorations. De plus amples informations devraient être données peu avant son lancement.Comme dit plus haut, d'autres nouveautés sont attendues ces prochains mois dans GTA Online . Rockstar ne semble pas près de s'arrêter, et a même indiqué que le titre arrivera en standalone sur PS5 et Xbox Series X lorsqu'elles seront disponibles