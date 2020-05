GTA Online : Rockstar enlève les jetons gagnés frauduleusement par les joueurs

Voici quelques jours maintenant que des joueurs ont profité d'un glitch afin de récupérer un maximum de jetons dans le Diamond Casino. Rockstar Games a pris une décision drastique.

Les GTA$ gagnés frauduleusement par certains joueurs en manipulant les ventes de jetons du casino ont été retirés de leur compte. Cette action cible les comptes coupables d'avoir abusé des mécaniques de ventes de jetons du casino. Tout abus supplémentaire entraînera une suspension temporaire ou définitive du compte.

Si vous jouez àdepuis quelques mois voire quelques années, vous avez déjà dû avoir connaissance de, et vous avez peut-être profité de ces derniers pour vous faciliter la vie et avoir de l'argent facilement., maisvient de prendre les choses en mains.Depuis plusieurs jours maintenant,au Diamond Casino. Nombreux sont ceux qui ont profité de ce glitch, maisEn effet,C'est sur le site officiel de Rockstar Games que l'information a été partagée, suite à une question de la part d'un utilisateur.Pour le moment, seuls les comptes en banque des joueurs ont été vidés, mais s'ils recommencent, les sanctions seront plus sévères et leurs profils pourront être définitivement supprimés.Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :