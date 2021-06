GTA Online : Retour à la Ligne accueille 7 nouvelles arènes

Sept nouvelles arènes dans Retour à la Ligne ainsi que plusieurs bonus dans GTA Online

Toujours plus de récompenses dans GTA Online

GTA$ et RP triplés

GTA$ et RP doublés

Podium et promotions de la semaine dans GTA Online

40 % de réduction sur le Buckingham Luxor.

40 % de réduction sur le Buckingham Luxor Deluxe.

40 % de réduction sur le Buckingham Swift.

40 % de réduction sur le Buckingham Swift Deluxe.

40 % de réduction sur le Buckingham SuperVolito.

40 % de réduction sur le Buckingham SuperVolito carbone.

40 % de réduction sur la Gallivanter Baller LE.

40 % de réduction sur la Gallivanter Baller LE LWB (blindée).

40 % de réduction sur l'Enus Cognoscenti.

40 % de réduction sur l'Enus Cognoscenti blindée.

Bonus et avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ rien qu'en jouant à GTA Online cette semaine. De plus, les abonnés à Prime Gaming bénéficieront de promotions exclusives, dont -60 % sur le jet privé Buckingham Nimbus, et -80 % sur la Grotti Bestia GTS à deux portes et la sportive classique Karin 190z.

Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Fêtes de fin d'année, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire un concours où 1500 euros de jeux vidéo sont à gagner.



Pour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « À l'occasion des, et notamment de la nouvelle année 2021, notre partenaire Instant Gaming vous permet, l'espace d'une semaine', de participer àPour tenter votre chance, vous n'aurez qu'à cliquer sur la page dédiée de cet évènement extraordinaire « Concours du Nouvel An » et à remplir quelques-unes des conditions afin de multiplier vos chances de repartir avec le lot gagnant.

Depuis ce 24 juin dans, les épreuvesfont peau neuve avecdans lesquelles les joueurs vont pouvoir manier le guidon et démontrer qu'ils sont les maitres de Los Santos. En plus de ces nouveaux « circuits », ces épreuves rapportent depuis ce jeudiDe plus, c'est le moment ou jamais d'acquérir lapuisqu'elle vous sera remboursée de de 750 000 GTA$.Cette semaine,vont vous permettre de vous remplir un peu les poches après les énormes dépenses dues à votre yacht. Grâce à ses missions, vous allez pouvoir. Pour les lancer, contactez le capitaine Darcy à l'aide de votre iFruit et terminez autant de missions que vous le souhaitez parmi les six proposées.Dans, vous allez devoir faire vos preuves, que ce soit en tant qu'assassin ou en tant que garde du corps. Le but de ces missions est de protéger une cible VIP jusqu'à son point d'extraction, et éviter qu'elle se fasse tuer par un groupe de tueurs. Durant cette semaine, les récompenses de ces missions sont doublées.De plus, d'autres missions peuvent vous permettre de vous faire le double de gains puisquesont doublées, et ce, jusqu'au 30 juin prochain. Pour effectuer ces dernières, vous devez être en possession d'un hangar et devenir PDG.Un nouveau véhicule est à gagner au Diamond Casino, et il s'agit l'qui vous attend sagement sur le podium. Pour espérer la remporter, tenter votre chance en allant tourner la roue de la fortune qui se trouve dans le bâtiment. Attention, vous ne disposez que d'un essai par jour.Voici les promotions disponibles en ce jeudi 24 juin :Pour rappel, Grand Theft Auto 5 débarquera dans sa version next-gen sur PS5 et Xbox Series à partir du 11 novembre.