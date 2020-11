GTA Online : Récompenses triplées dans Retour à la ligne et les conquêtes

Nouveautés hebdomadaires de GTA Online

Récompenses triplées

Récompenses doublées

Podium de la semaine et bonus

Promotions du Black Friday

-60 % de réduction sur la Declasse Scramjet

-60 % de réduction sur l'Imponte Ruiner 2000

-60 % de réduction sur l'Ocelot Stromberg

-60 % de réduction sur la Principe Deveste Eight

-70 % de réduction sur la Nagasaki Shotaro

-70 % de réduction sur le Terrorbyte

-70 % de réduction sur les améliorations et les modifications du Terrorbyte

-50 % de réduction sur la Pegassi Oppressor

-50 % de réduction sur la Pegassi Oppressor Mk II

-70 % de réduction sur le RM-10 Bombushka

-70 % de réduction sur le B-11 Strikeforce

-70 % de réduction sur le Buckingham Luxor

-70 % de réduction sur le Buckingham Luxor Deluxe

-70 % de réduction sur le Buckingham Swift (dont le Swift Flying Bravo)

-70 % de réduction sur le Buckingham Swift De

Promotions de la semaine

-40 % de réduction sur les boîtes de nuit

-30 % de réduction sur les améliorations et modifications des boîtes de nuit

-40 % de réduction sur tous les garages

-30 % de réduction sur tous les entrepôts de marchandises spéciales

Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming, puis jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour obtenir 200 000 GTA$. De plus, les abonnés à Prime Gaming recevront également la boîte de nuit des canaux de Vespucci gratuite, -80 % sur l'Imponte Nightshade et -60 % sur la Declasse DR1. Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Prime Gaming et inscrivez-vous.

En attendant la mise à jour de Cayo Perico n'a pas omis d'actualiser. Cette semaine, les fous du guidon vont pouvoir se remplir les poches !Cette semaine dans, profitez des. Le principe est simple : enfourchez votre Shotaro et coupez la route des autres joueurs grâce à votre trainée lumineuse explosive, puis repartez avec trois fois plus de RP et trois fois plus de GTA$.. En équipe ou en solo, tentez de rapporter la couronne pour être le ou les vainqueurs et montrer qui dominent Los Santos.. Si vous êtes fan de F1, profitez de celles-ci pour montrer vos talents de pilote et ainsi remporter les courses les plus folles. Attention, votre véhicule a bien entendu une durée de vie et vous devrez parfois passer par le pit stop pour remplacer vos pneus et faire le plein. Vous avez jusqu'au 9 décembre prochain pour profiter de ces bonus.Cette semaine au Diamond Casino,. Celle-ci estprochain, et vous disposez d'un essai par jour pour aller tourner la roue.De plus, si vous vous connectez durant cette semaine, et ce jusqu'au 9 décembre inclus,Malgré cette année un peu spéciale, Rockstar Games a décidé de. Ainsi, des promotions exceptionnelles seront disponiblesEn plus du Black Friday,Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :