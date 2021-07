GTA Online partage la date de sortie de sa mise à jour Los Santos Tuners

Quand sera disponible la MàJ Los Santos Tuners dans GTA Online ?

Nouvelles courses et nouveaux véhicules bientôt disponibles

Karin Calico GTF.

Karin Futo GTX.

Annis Euros.

Vapid Dominator GTT.

Annis ZR350.

Dinka RT3000.

Vulkar Warrener HKR.

Obey Tailgater S.

Dinka Jester RR.

Annis Remus.

Nouvelle réputation

Alors que de nouvelles missions de survies sont disponibles depuis le 8 juillet dernier dans, voici que le studio de la firme étoilée a annoncé officiellement, et celle-ci, comme son nom l'indique, sera axée sur les bolides.. Faisant partie des mises à jour majeures du titre, celle-ci permettra l'ajout de plusieurs nouvelles courses, mais aussi de véhicules en tout genre. Elle mettra également en évidence. Ce lieu de rencontre sera l'occasion pour les joueurs de s'affronter lors de courses chevronnées, mais aussi de comparer leurs engins tout en frimant.permettra en effet l'ajout de plusieurs nouvelles courses, avec parmi elles,. Les courses en lieux clos seront disponibles de 2 jusqu'à 30 joueurs maximum, et il s'agira de véritables compétitions, avec des pistes d'essai, et bien sûr le tout sans collision.Concernant les courses de rues, celles-ci seront plus nerveuses et permettront aux compétiteurs d'être créatifs dans leur parcours et les points de contrôle.De plus, cette nouvelle mise à jour ajoutera bien évidemment, dont 10 qui seront disponibles à partir du 20 juillet. Voici la liste des véhicules à venir :Avec une update axée sur les bolides et les courses,qui permettra de gagner plusieurs récompenses exclusives. Pour cela, les joueurs devront augmenter leur jauge de réputation en gagnant des courses, ou en faisant des tours d'essai.Toutes ces nouveautés seront donc disponibles à partir du 20 juillet dans GTA Online