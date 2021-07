GTA Online : Des nouvelles cartes sont disponibles pour le mode Survie

GTA Online accueille des nouvelles cartes pour son mode Survie

Les joueurs de GTA Online qui parviennent à connecter leur compte Rockstar Games Social Club à Prime Gaming recevront 100 000 dollars GTA pour avoir joué à tout moment cette semaine. En outre, les membres de Prime Gaming bénéficient de remises exclusives, notamment une réduction de 70 % sur l'hélicoptère Buckingham Valkyrie et de 80 % sur le Dinka Sugoi.

Une nouvelle vague de chaos et de violence déferle sur Los Santos avec l'arrivée de. Disponibles depuis ce 8 juillet dans, celles-ci sont au nombre de 7 et vous permettent de vous balader un peu partout dans la ville. Voici la liste de ces nouvelles cartes :À l'occasion de ces nouvelles venues,. Aussi, toute participation à l'une d'elles vous permettra de repartir avec un bonus non négligeable deDepuis ce 8 juillet,. Pour y participer, il vous suffit d'être dans une session en mode libre, et de ne pas être en mode passif. Plusieurs événements sont susceptibles de se déclencher comme Destruction lucrative, ou encore Vol de balises.Un nouveau véhicule a pris place au Diamond Casino Resort, et il s'agit de. Pour tenter de la remporter, il vous suffit d'aller tourner la roue de la fortune qui se trouve dans le bâtiment, mais attention, vous ne disposez que d'un essai par jour.Voici les nouvelles promotions :Pour rappel, Grand Theft Auto 5 débarquera dans sa version next-gen sur PS5 et Xbox Series à partir du 11 novembre.