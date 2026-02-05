GTA Online ne sera pas abandonné après le lancement de GTA 6

Justine Manchuelle Publié par Justine Manchuelle
le 05 février 2026 à 14h50
Si Grand Theft Auto VI est sur toutes les lèvres, les joueurs de GTA Online craignent que le titre soit délaissé à l'arrivée du mastodonte de cette fin d'année. Pour calmer les inquiétudes, Take-Two Interactive a pris la parole.
GTA Online ne sera pas abandonné après le lancement de GTA 6
Le jeu le plus attendu de la décennie n'arrivera que dans quelques mois, mais son impact sera considérable sur toute l'industrie vidéoludique. Si Grand Theft Auto VI est si attendu qu'il a forcé les éditeurs rivaux à décaler plusieurs dates de sortie, le 6e opus est aussi une menace envers les autres jeux de la licence. GTA Online, dérivé de Grand Theft Auto V, est dans la ligne de mire. 

De nouvelles mises à jour et un suivi garantis pour GTA Online

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La période précédant cette sortie et le post-lancement vont être décisifs pour les équipes de Rockstar Games. Si cela reste compréhensible, les joueurs de GTA Online sont persuadés que leur titre préféré va être délaissé pendant quelques semaines, voire être totalement abandonné dès le début de l'année 2027. Cependant, Take-Two a confirmé lors d'un bilan avec les investisseurs que ce ne sera pas le cas. 

Lors d'une conférence téléphonique portant sur le rapport financier du troisième trimestre 2026, un investisseur a demandé à Strauss Zelnick ce qu'il adviendrait de GTA 5 et de GTA Online après le lancement de Grand Theft Auto VI. Or, il a répondu que Take-Two a « toutes les raisons de croire que nous continuerons à soutenir GTA Online », saluant notamment sa communauté formidable et « très active ».
De plus, ce trimestre, Rockstar a démontré que proposer du contenu additionnel de qualité, quelle que soit la durée de vie de GTA Online, attire les joueurs. 

Take-Two soutient ses « licences lorsque les consommateurs y jouent » 

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Ces déclarations viennent confirmer une autre réponse donnée par Strauss Zelnick en 2025. Lors d'un précédent échange avec les journalistes, il avait précisé que Take-Two soutient ses « licences lorsque les consommateurs y jouent.» Par extension, cela signifie que GTA Online, bien que rattaché à GTA 5, sera toujours disponible après les débuts de GTA 6 mais aussi après le lancement d'un opus Online associé.
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Le bilan financier a également montré que GTA Online était toujours très apprécié et qu'il avait connu un engagement exceptionnel des joueurs et une forte croissance des revenus récurrents au lancement de la mise à jour « Safehouse in the Hills ».
Justine Manchuelle

Justine Manchuelle (Justine)

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