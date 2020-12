GTA Online : Les courses polymorphes et contre-la-montre à l'honneur

Nouveautés GTA Online

Gains triplés

Podium de la semaine et promotions

40 % de remises sur tous les garages

40 % de remise sur les appartements de luxe

40 % de remise sur les complexes

30 % de remise sur les salles d'arcarde

25 % de remise sur les entrepôts de véhicules

40 % de remise sur l'Ocelot Locust

40 % de remise sur l'Übermacht SC1

40 % de remise sur la Lampadati Komoda

30 % de remise sur la Grotti X80 Proto

Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming, puis jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour obtenir 200 000 GTA$. De plus, les abonnés à Prime Gaming recevront également la boîte de nuit des canaux de Vespucci gratuite, ainsi que -70 % sur la Benefactor Krieger et -80 % sur la Pegassi Tezeract. Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Prime Gaming et inscrivez-vous.

PC Édition Standard → 9,95 € au lieu de 30 € Premium Online Edition → 10,45 € au lieu de 34 €

Xbox One Édition Standard → 17,99 € au lieu de 30 €



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

En attendant le braquage de Cayo Perico le 15 décembre prochain dans GTA Online , vous avez de quoi vous occuper avec les différentes activités proposées et leurs avantages.Cette semaine dans. Les courses polymorphes sont le meilleur moyen afin de savoir si oui ou non vous maîtrisez tous les véhicules de Los Santos. Que ce soit en bateau, en avion, ou même en voiture volante, vous allez devoir faire vos preuves pour arriver le premier.Aussi,peuvent vous permettre de vous perfectionner sans cesse, en allant toujours de plus en plus vite. Saurez-vous battre les records du monde ?Tentez votre chance en allantpour espérer remporter la magnifique. Attention, vous ne disposez que d'un seul essai par jour, et vous avez jusqu'au 14 décembre prochain pour pouvoir la gagner.Comme quasiment chaque nouvelle semaine,Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :