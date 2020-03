GTA Online : La Nagasaki Stryder et les bonus de la semaine disponibles

Chaque semaine Rockstar apporte son lot de nouveautés, que ce soit dans Red Dead Online ou dans GTA Online. Comme tous les jeudis, voici ce qui vous attend cette semaine à Los Santos !

Bonus de la semaine, roue de la Fortune et réductions de la semaine !

PC Edition Standard → 11,49 € au lieu de 30 € Premium Online Edition → 11,98 € au lieu de 35 €

Xbox One Edition Standard → 15,99 € au lieu de 30 €



Comme tous les jeudis, les joueurs du mode en ligne depeuvent profiter d'une mise à jour. Après l'arrivée tant attendue des F1 dans les rues dela semaine dernière, profitez dès ce 5 mars de laDisponible chezest le dernier véhicule de la mise à jourà être déployé, de type quad. Pourquoi se contenter de deux roues quand on peut en avoir trois ? Vous promettant liberté et extase selonce nouveau véhicule est disponible au prix de(prix fort), mais vous pouvez bénéficier d'une remise si vous avez terminé le braquage du Casino en tant qu'hôte et l'obtenir alors au prix deEn ce qui concerne les bonus cette semaine,! Pour information, les plus grosses ventes de trafics d'armes s'élèvent à 1 million de dollars, vous pouvez donc aller jusqu'à 2 millions, et ce, jusqu'au 12 mars prochain. En plus de doubler vos gains, doublez également votre XP. Les gains et les RP sont également doublés en ce qui concerne lesDe plus,en vous connectant à, vous obtiendrez gratuitementDu côté de la, on retrouve sur le podium, cette dernière étant ornée du motif Bandes Overflod.Et ce n'est pas fini, puisque vous pouvez, leurs options ainsi que leur personnalisation, et 35 % de réduction sur la Scramjet, la Ruiner 2000 et la transformation de la Sultan RS.Enfin, pour les membres, vous bénéficierez également de 10 % de réduction supplémentaire sur les réductions ci-dessus, mais également 35 % de réduction sur le Rune Zhaba et la possibilité d’obtenir gratuitement la salle d’arcade de Paleto Bay, le Pixel Pete’s.Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :