GTA Online : La Formule 1 débarque à Los Santos

Comme tous les jeudis, les joueurs du mode en ligne depeuvent profiter d'une mise à jour. Seulement, cette fois-ci la mise à jour est plus importante étant donné qu'elle importe les courses de F1 dans les rues deDu nom de, ce DLC proposera aux joueurs de prendre part à, se déroulant entre autres à Vinewood Hills, l'aéroport ou encore le port, dès lieux iconiques de l'opus. Pour pouvoir profiter pleinement de ces circuits, deux voitures ont été ajoutées, laet l'Vous pouvez avoir un aperçu du tracé de ces circuits via la galerie ci-dessous, alors que Rockstar a également partagé une bande-annonce mettant en avant les véhicules ainsi que les circuits.Le, faisant office de mise à jour gratuite, est d'ores et déjà disponible au téléchargement pour tous les joueurs et sur toutes les plateformes. Pour de plus amples informations, vous pouvez vous rendre directement sur le site de Rockstar . À noter qu'à l'instar des DLC précédents, du contenu supplémentaire devrait être implanté dans les semaines qui arrivent.Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :