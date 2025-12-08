GTA V : Quelle est la véritable fin du jeu ? La réponse enfin dévoilée après 12 ans

Douze ans après sa sortie, le mystère entourant la fin de Grand Theft Auto V est enfin résolu. Rockstar Games a officiellement confirmé le dénouement canonique de son jeu culte via une mise à jour de GTA Online, révélant le sort de Michael, Franklin et Trevor.

La fin du suspense : GTA Online tranche le débat

Le retour inattendu de Michael De Santa

Qu'en est-il de Trevor et Franklin ?









L'option C, une évidence enfin officialisée

L'un des plus grands débats de l'histoire du jeu vidéo vient de prendre fin. Douze ans après sa sortie,: tuer Michael, tuer Trevor, ou s'allier avec les deux pour une dernière mission explosive. Si de nombreux fans avaient leur théorie, Rockstar Games était resté silencieux sur la question, jusqu'à aujourd'hui.Grâce à une nouvelle mise à jour de GTA Online, le voile est enfin levé. La fin canonique, celle qui s'inscrit officiellement dans l'histoire de la saga,. Cette confirmation n'est pas une simple déclaration, mais une conclusion logique tirée des événements récents du mode en ligne,La pièce maîtresse de cette révélation. Le personnage, qui n'était pas apparu depuis la fin du jeu en 2013, est bien vivant et. Il interagit avec le joueur pour de nouvelles missions et semble avoir trouvé une forme de paix, toujours marié à sa femme Amanda., invalidant ainsi l'une des trois fins possibles.Le cas de Franklin était plus simple, puisqu'il survit dans tous les scénarios. Il était d'ailleurs déjà apparu dans des mises à jour précédentes de GTA Online, à la tête de sa propre agence. Pour Trevor, le mystère était plus épais. L'acteur Steven Ogg entretenant une relation complexe avec son personnage, beaucoup pensaient qu'il ne reviendrait jamais.Cependant, Rockstar a intelligemment contourné le problème. Bien que Trevor n'apparaisse pas physiquement dans les récentes mises à jour,. Selon son ancien acolyte Ron, il aurait abandonné ses affaires criminelles pour devenir un « gourou du lifestyle ». Une anecdote savoureuse racontée par la réceptionniste de Franklin décrit même un homme en colère « habillé comme un clochard » qui, après avoir appris l'absence de Franklin, aurait tenté de déféquer sur son bureau. Un comportement qui ne laisse aucune place au doute sur son identité.Avec Michael produisant des films, Franklin dirigeant une agence et Trevor explorant une nouvelle voie professionnelle excentrique,. Cette confirmation met un point final à des années de spéculation et vient récompenser les joueurs qui avaient choisi l'union plutôt que la trahison., même mineure, de ce trio légendaire dans le très attendu, prévu pour le 19 novembre 2026.