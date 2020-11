GTA Online : Rockstar Games tease la prochaine mise à jour avec les nouveautés de la semaine

Rockstar Games tease la prochaine mise à jour de GTA Online

The Heist Challenge

Podium de la semaine et bonus

Gains doublés

Promotions de la semaine

30 % de réduction sur les salles d'arcade

30 % de réduction sur les modifications et personnalisation des salles d'arcade

40 % de réduction sur le Master Penthouse

35 % de réduction sur la personnalisation du Penthouse

Prime Gaming

PC Édition Standard → 10,45 € au lieu de 30 € Premium Online Edition → 9,99 € au lieu de 34 €

Xbox One Édition Standard → 17,99 € au lieu de 30 €



Un concours est organisé avec notre partenaire Instant Gaming , lequel vous permet de repartir avec le jeu vidéo de votre choix, des crédits FIFA ou des V-bucks.



Pour participer, vous n'avez qu'à cliquer sur le lien suivant → Choisir mon jeu vidéo !

Contrairement aux précédentes,et pour ses joueurs., et celle-ci semble être étroitement liée avec. Vous l'aurez peut-être déjà remarqué, mais certains éléments de décor viennent d'être ajoutés, et comme l'avait annoncé le studio, nous aurons le droit à un lieu inédit. Pour le moment, aucune date n'a été communiquée quant à l'arrivée de celle-ci, mais avec ce teasing, nous pouvons espérer la voir arriver assez rapidement dansCette semaine dans. Ce dernier pourra permettre à toute la communauté de remporter un véhicule inédit si et seulement si cette dernière parvient à cumuler un vol total de 100 milliards de dollars ! Pour ce faire, vous devez donc participer aux différents braquages disponibles, dont ceux du Diamond Casino avec le retour des très convoités diamants.Tentez votre chance en allant. Attention, vous ne disposez que d'un seul essai par jour.À partir de ce, si vous vous connectez à GTA OnlineVous recevrez également gratuitementAvec l'arrivée de la prochaine mise à jour, c'est naturellement que cette semaine est placée sous le signe du Diamond Casino. Ainsi,avec les GTA$ doublés et les RP doublés.Aussi, grâce, vous allez pouvoir vous remplir les poches avec les gains doublés dans. Celui-ci ressemble à une balle aux prisonniers, mais version GTA.Comme à son habitude,n'a pas omis d'actualiser les promotions :Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming, puis jouez à GTA Online à tout moment cette semaine pour obtenir 200 000 GTA$. De plus, les abonnés à Prime Gaming recevront également la boîte de nuit des canaux de Vespucci gratuite, -80 % sur l'Emperor ETR1 et -70 % sur le LF-22 Starling. Pour bénéficier des prochains avantages, rendez-vous sur Prime Gaming et inscrivez-vous.Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :