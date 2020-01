GTA Online : L'Albany V-STR, récompenses doublées et 1 000 000 GTA$ cette semaine

En plus des bonus habituels, Rockstar rappelle que tous les joueurs se connectant à GTA Online cette semaine recevront 1 000 000 GTA$ en guise de remerciement.

les ateliers de véhicules armés

l'Imponte Ruiner 2000

la Declasse Scramjet

la Nagasaki Shotaro

le buggy rampe BF

le HVY Menacer

le HVY Nightshark

le BF Dune FAV

la Declasse Tampa armée

la remorque antiaérienne Vom Feuer

le pick-up armé aqua Karin

le pick-up armé Karin custom

le pick-up HVY Insurgent

le pick-up HVY Insurgent custom

l'autochenille Bravado

PC Edition Standard → 10,99 € au lieu de 30 € Premium Online Edition → 11,98 € au lieu de 35 €

Xbox One Edition Standard → 15,99 € au lieu de 30 €



Comme nous vous l'avions annoncé, pour remercier les nombreux joueurs de GTA Online, Rockstar offre 2 000 000 GTA$ . Ce bonus est divisé en deux parties, et la première peut, d'ores et déjà, être récupérée. Il suffit pour cela de jouer au moins une fois à. Pour la seconde partie, il faudra lancer le jeu entre le 6 et le 13 février.Concernant les bonus et récompenses habituels, sachez que la voiture de la semaine n'est autre que l', une supersportive avec des courbes qui séduiront plus d'un joueur. Elle est disponible directement chez Legendary Motorsport.Pour ce qui est des récompenses, sachez que, alors que les. Si vous ne trouvez pas votre bonheur malgré tout, le mode, jusqu'au 5 février. Le gros lot de la roue de la fortune, présente dans le hall du Diamond Casino & Hôtel offrira cette semaine aux plus chanceux la, une moto avec une vitesse de pointe exceptionnelle.Bien évidemment, de nombreuses promotions ont lieu sur divers produits :Pour rappel, GTA V est disponible sur PC, PS4 et Xbox One. Si vous ne le possédez pas encore, sachez que notre partenairevous le propose sur les plateformes suivantes :