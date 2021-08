GTA Online : Kart Krash est maintenant disponible

Kart Krash: c'est de la balle est disponible dans GTA Online

GTA$ et RP doublés dans GTA Online

30 % de réduction sur la Karin Futo GTX.

30 % de réduction sur le Dinka Veto Classique.

40 % de réduction sur la BF Weevil.

40 % de réduction sur le HVY Nightshark.

30 % de réduction sur le sous-marin Kosatka.

30 % de réduction sur la Pegassi Toreador.

30 % de réduction sur le Sea Sparrow.

Bonus et avantages Prime Gaming

Associez vos comptes Rockstar Games Social Club et Prime Gaming pour recevoir un bonus de 100 000 GTA$ en jouant à GTA Online cette semaine.De plus, les abonnés à Prime Gaming bénéficieront de promotions exclusives comme la voiture de course Benefactor BR8 à moitié prix, ou encore -80 % sur la Coquette Blackfin.

Jouable en solo ou en équipe,est un bon moyen pour se défouler. Bien qu'il s'agisse de courses, les armes sont autorisées et vous n'avez alors qu'un seul but : survivre pour la victoire.Dans le cadre de, la Pfister Growler s'offre un séjour dans GTA Online. Le véhicule est désormais disponible à l'achat via la boutique Legendary Motorsport.Si vous êtes en possession d'un atelier auto, cette nouvelle va vous ravir. Vous devez mettre la main sur l'un des véhicules de la liste d'exports exotiques afin de repartir avec le double de GTA$ et de RP. Pour savoir quelles sont les voitures concernées, rendez-vous au tableau près du bureau à l'étage de l'atelier.Tous les joueurs de GTA Online ont commencé de cette façon pour se faire un peu d'argent : braquer des supérettes. Bien souvent oublié des activités, le braquage de supérette se montre lucratif cette semaine puisque vous pouvez repartir avec le double de GTA$ et de RP.Cette semaine, les membres du salon auto LS qui termineront dans le top 5 de 10 courses des Épreuves du salon auto de LS repartiront au volant de la Vapid Dominator GTT, une grosse cylindrée classique qui ne recule devant aucune amélioration de performances.Le Diamond Casino Resort a laissé place au Dinka Veto moderne sur le podium. Vous pouvez tenter votre chance en allant tourner la roue de la chance qui se trouve dans le bâtiment, mais attention, vous ne disposez que d'un essai par jour.Voici les promotions disponibles :Pour rappel, Grand Theft Auto 5 sera disponible dans sa version next-gen sur PS5 et Xbox Series à partir du 11 novembre.