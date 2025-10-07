GTA Online fête ses 12 ans : Rockstar offre un cadeau, mais pas à tout le monde

Corentin Rimbert Publié par Corentin Rimbert
le 07 octobre 2025 à 17h32
Douze ans après son lancement, GTA Online continue d'entretenir la flamme. Rockstar célèbre l'anniversaire de son mode culte avec un nouvel objet exclusif réservé aux joueurs de la première heure.
GTA Online fête ses 12 ans : Rockstar offre un cadeau, mais pas à tout le monde
Cela fait désormais 12 ans que GTA Online accompagne les joueurs du monde entier. Né comme une extension multijoueur de Grand Theft Auto V, le mode a su évoluer au fil des années jusqu'à devenir un pilier à part entière de la franchise. Pour fêter cet anniversaire symbolique, Rockstar offre un nouveau chapeau de fête numéroté 12 aux vétérans présents depuis 2013.

Un cadeau pour les plus anciens criminels de Los Santos

Depuis plusieurs années, Rockstar profite des anniversaires et jalons importants pour remercier la communauté de GTA Online. En 2023, le studio avait déjà distribué une série de t-shirts commémoratifs à l'occasion de son propre anniversaire, ainsi que des party hats numérotés célébrant l'âge de chaque personnage créé.

gtaonline-12ans
Ces chapeaux festifs, introduits lors du dixième anniversaire du mode, affichaient alors un chiffre allant de 1 à 11 selon l'ancienneté du personnage. L'année 2025 marque donc naturellement l'arrivée du chapeau « 12 », désormais disponible pour les joueurs ayant créé leur avatar à la sortie du jeu, en octobre 2013.

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Des indices sur l'avenir du mode en ligne ?

Selon les premières données repérées par RockstarINTEL, les fichiers du jeu contiennent des chapeaux numérotés jusqu'à 15, un détail qui n'a pas échappé aux fans. Ces éléments auraient été préparés dès 2023, laissant supposer que GTA Online pourrait continuer à vivre après la sortie de GTA 6, prévue pour le 26 mai 2026. Rockstar pourrait en effet soutenir le mode en ligne pendant quelque temps, même après la sortie de GTA 6, notamment sur PC où sa sortie n'est pas encore programmée. 

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Une récompense symbolique pour les plus fidèles

Pour ceux qui braquent des banques virtuelles depuis 2013, ce nouveau chapeau représente davantage qu'un simple accessoire cosmétique. C'est un symbole de longévité, un rappel du chemin parcouru depuis les débuts parfois chaotiques de GTA Online.

GTA t-shirt
Les joueurs concernés peuvent dès aujourd'hui se connecter pour recevoir leur récompense anniversaire et afficher fièrement leur ancienneté au sein des rues de Los Santos. Un geste simple, mais chargé de nostalgie, alors que la communauté se prépare déjà à tourner la page avec GTA 6.
Corentin Rimbert

Corentin Rimbert (Corentin)

Les jeux vidéo m'ont toujours accompagné, depuis mon enfance. D'abord avec les consoles portables, telles que la GameBoy Advance et la Nintendo DS, qui m'ont suivi durant une partie de ma jeunesse,...

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